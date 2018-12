Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxx)

Der Beirat Hemelingen lehnt einen möglichen Verkauf eines städtischen Grundstücks an den Wohnungskonzern Vonovia ab. Einstimmig stimmte die Beiratsmitglieder für einen Beschluss, der eine Nutzung des Geländes für den Ausbau von Schul- oder Kitaplätze vorschlägt. Ein entsprechnder Ausbau auf den bestehenden Flächen sei schwer bis unmöglich, heißt es in dem Beschluss weiter.

Bei dem fraglichen Grundstück handelt es sich um ein bisher vom Bremer Umweltbetrieb (UBB) genutztes Gelände zwischen Am Sacksdamm, Eckener Straße, dem Sportplatz des ATSV Sebaldsbrück und der Grundschule Parsevalstraße. Das geschätzte 4000 Quadratmeter große Gelände war zuletzt auch als mögliche Erweiterungsfläche des Bauvorhabens der Vonovia ins Spiel gebracht worden. Der Immobilienkonzern, der zuletzt wegen stark steigender Mieten bei Rekordgewinnen in die Kritik geraten war, plant den Abriss der Schlichtbauten am Sacksdamm und der Alten Landwehr, um dort neue Wohnungen zu bauen. In den Architektenwettbewerben wurde teilweise auch ein möglicher Kauf des Umweltbetriebs-Geländes berücksichtigt.

Bildungscampus angestrebt

Dass der Beirat dem Verkauf an die Vonovia einen Riegel vorschieben möchte, war abzusehen. Zum Einen ist der Beirat über das Gebaren und den Umgang mit den ehemaligen Mietern am Sacksdamm verstimmt, zum Anderen, und das ist das stärkere Argument, fehlen im Stadtteil Kita- und in der Zukunft voraussichtlich Schulplätze. Die zusätzlichen Schüler und Vorschulkinder, die voraussichtlich in den kommenden Jahren mit der Bebauung der Galopprennbahn in den Stadtteil ziehen, sollen vor allem auf die bereits bestehenden Schulen und Kitas verteilt werden. In direkter Nähe zueinander liegen an der jetzt diskutierten Fläche an der Parsevalstraße die Kita Zeppelinstraße, die Grundschule Parsevalstraße und die Oberschule Sebaldsbrück (ebenfalls in der Parsevalstraße).

Der Beirat fordert mit seinem Beschluss, die Erweiterung der Kita Zeppelinstraße auf das Gelände zu prüfen. Angestrebt wird ein eumfassende Campus-Lösung, für die ein solche Fläche dringend benötigt werde. Die Bildungsbehörde verfolgt mit Bildungs-Campussen das Ziel, Kita und Schulbesuch von Anfang bis Ende an einem Ort zu bündeln. Dadurch soll der Übergang von der Kita zur Grundschule und von der Grundschule zur Oberschule erleichtert werden. Die Wahrheit ist aber auch, dass durch die steigenden Zahl an Kitakindern und Schülern der Bildungsbehörde oft gar keine Möglichkeit bleibt, als zum Beispiel mit Mobilbauten (Container) auf weitläufigen Schulgeländen zusätzliche Raumangebot für Kita-Gruppen zu schaffen, weil keine Baugrundstücke mehr vorhanden sind.

Im August ist bereits ein Bildungscampus in Huckelriede gestartet. Bremen folgt damit einem bundesweiten Trend, der sich so auch in anderen Ballungsräumen wiederfindet. Für die kommunalen Kassen haben die Campusse einen nützlichen Nebeneffekt: Wenn Mensen, Sporthallen, Bibliotheken und Außengelände geteilt werden, sinken auch die Kosten.