Die Christernstraße in Hemelingen: Vor allem hier werden seit langem Tempo-30 Abschnitte gefordert, beispielsweise vor einer Schule und dem Gemeindezentrum der evangelischen Kirche. (Petra Stubbe)

Gleich einer ganzen Reihe an Themen hat der sich gerade konstituierte Ausschuss für Bau, Verkehr und Klimaschutz des Beirates Hemelingen angenommen. Schnell deutete sich dabei an, dass einige Themen, die den Ausschussmitgliedern sauer aufstießen, zum Beispiel das der 30er-Abschnitte vor Kindergärten und weiteren sozialen Einrichtungen, in den Gesamtbeirat verwiesen werden müssen.

Zur Erinnerung: Seit 2016 gilt in der Straßenverkehrsordnung ein neuer Passus, der das Einrichten von Tempo-30-Bereichen vor Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern sowie Pflege- und Altenheimen erleichtern soll. Wohlgemerkt: Die Abschnitte müssen nicht eingerichtet werden, wenn andere Gründe dagegen sprechen. Das ist vor allem dann der Fall und, das hat der ASV auf vielen Informationsveranstaltungen erklärt, wenn zum Beispiel der öffentliche Personenverkehr behindert würde. Behindert heißt in diesem Fall, dass die Fahrten länger dauern und es dadurch zu Verschiebungen im Fahrplan kommen könnte oder gar ein zusätzlicher Bus oder Straßenbahnwagen eingesetzt werden müsste, wofür wiederum kein Geld da wäre.

Lange Prüfungsphase

Nach einer langen Prüfungsphase wurden und werden diese zusätzlichen 30-er Abschnitte, die in der Regel 150 Meter vor der jeweiligen Einrichtung beginnen und 150 Meter danach enden sollen – Ausnahmen sind möglich – vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) eingerichtet. Die Beiräte waren aufgefordert, Stellen und Einrichtungen zu nennen, die dem ASV entgangen sind oder die sie als besonders sinnvoll erachten.

Der Ärger entzündet sich in Hemelingen nun daran, dass das ASV von sieben ins Spiel gebrachten möglichen Tempo-30-Strecken vor sozialen Einrichtungen, durch die auch Linien der BSAG führen würden, nur zwei tatsächlich umsetzen möchte. In einer ersten Runde hatte das ASV bereits an unstrittigen Bereichen Tempo-30 im Stadtteil angeordnet.

In der Christernstraße beispielsweise soll Tempo 30 nicht gelten, obwohl dort eine Schule und das Gemeindezentrum der evangelischen Kirche stehen. „Wir sollten uns damit nicht zufrieden geben, sondern uns von der Behörde erklären lassen, warum das nicht geht“, sagte Gerhard Scherer (CDU). „Einfach immer nur die BSAG vorzuschieben reicht nicht!“ Es sei niemanden zu vermitteln, warum vor der einen Kita Tempo-30 sei und vor der anderen nicht.

In ein ähnliches Horn stieß Ralf Bohr von den Grünen. „Das ASV soll uns ausführlich den Abwägungsprozess vorstellen, das muss ja irgendwo aufgeschrieben sein“, spielte er auf die dünne und schlichte Ablehnung des ASV an. „Wir sollten uns auf die Hinterbeine stellen und stark machen und auch die Abgeordneten und Deputierten ins Boot holen.“

Falsche Rücksicht auf Nahverkehr?

Noch stärkere Worte fand Beiratssprecher Uwe Jahn (SPD), der von einer „Dreistigkeit gegenüber der Menschen im Stadtteil“ sprach. „Stellen wir die Sicherheit von Kindern und Senioren hinter die Taktzeiten der BSAG?“, fragte er. „Da ist das Pferd doch vom falschen Ende her aufgezäumt“, fügte er an.

Alfred Kothe (CDU), zu Beginn der Sitzung zum Sprecher des Ausschusses gewählt: „Sicherheit kostet Geld. Es liegt nicht an der BSAG, für die es nicht mehr Geld von der Politik gibt.“ Gemeint war, dass bei einer ausreichenden finanziellen Ausstattung, die BSAG zusätzliche Wagen einsetzen und so vor allen Kitas und Schulen Tempo-30-Strecken eingerichtet werden könnten. Er plädierte dafür, dass Thema in den Beirat zu überweisen und Vertreter des ASV und der BSAG einzuladen.

Die Christernstraße war überhaupt die Sorgenstraße dieser Ausschusssitzung. Anwohner berichteten von viel belastendem Lkw-Verkehr während der Sperrung des Hemelinger Tunnels und hohen Geschwindigkeitsübertretungen. Der Ausschuss einigte sich in der Folge darauf mit Mercedes und den zuständigen Behörden ins Gespräch zu kommen, um über Alternativen und Verbesserungen für künftige Sperrungen zu diskutieren.