Der Wardamm wird für fünf bis acht Wochen gesperrt (Walter Gerbracht)

Wegen Sanierungsarbeiten an einer Brücke ist der Wardamm ab Montag für die kommenden fünf bis acht Wochen voll gesperrt. Autofahrer sollten in dieser Zeit die Bundesstraße 75 als Alternativroute nutzen, Fußgänger und Radfahrer seien von der Sperrung allerdings nicht betroffen, teilt das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mit.

Konkret geht es um die sogenannte „Flutbrücke“, die auf Höhe des Betriebshofes des Deichverbandes am linken Weserufer über einem kleinen See verläuft. Das ist der Abschnitt zwischen Turmkamp II und Grollander Straße. Dort müssen Brückenbauer das Bauwerk abdichten und komplett neu asphaltieren. Außerdem werden aus Sicherheitsgründen die Brückengeländer sowie deren Sockel erneuert, so das ASV. „Es handelt sich aber keinesfalls um eine Notmaßnahme, sondern um eine reguläre Instandhaltungsarbeit“, betont ASV-Sprecher Martin Stellmann. Schiebe man diese Arbeiten allerdings zu lange hinaus, drohe Wasser und Streusalz durch Risse in den oberen Schichten bis zum Tragwerk durchzudringen und könne dort nachhaltigen Schaden anrichten.

Zuletzt gab es aus dem Stadtteilbeirat Kritik an dem Zeitpunkt des Baubeginns mitten im Winter. Das sei in der Tat unüblich, bestätigt Stellmann. Aber der Start Mitte Januar sei dem Umstand geschuldet, dass kein passenderes Zeitfenster im Reigen der anstehenden Baumaßnahmen im Bremer Süden zu finden gewesen sei. „Wir müssen jetzt beginnen, damit die Ariane-Transporte ab März durchgeführt werden können und die Arbeiten im Jahresverlauf nicht mit weiteren Maßnahmen auf der B 75 kollidieren“, so der Sprecher.

Die Brückenbauer hoffen nun auf einen milden Winter, damit die Arbeiten nicht durch eine lange Frostperiode unterbrochen werden. „Gewiss sei es ein Wagnis, derartige Arbeiten im Winter durchzuführen, aber wenn man auf die vergangenen Jahre blickt, hätte es in vielen Wintern gut geklappt“, zeigt sich Stellmann zuversichtlich.

Außerdem verweist er auf die ausgewiesene Umleitung: „Die einzige Ausweichstrecke kann nur die B 75 sein, eine andere leistungsfähige Alternative gibt es nicht.“