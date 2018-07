Yvonne Rossbach und Melanie Schmidt mit Kindern, die sich einen schönen Spielplatz wünschen. (PETRA STUBBE)

Der Spielplatz Hexenstieg/An der Lieth in Mahndorf ist längst nicht mehr attraktiv. Anwohner beklagen den Zustand, früher habe es dort ein Spielhaus, auch Bänke, Spielgeräte für Klein und Groß gegeben. Das ist schon etwas länger her, und hat zeitweise Jugendliche mit Zerstörungswut, aber auch Erwachsene mit starkem Alkoholkonsum angelockt, die viel Müll und Scherben zurückließen. Heute zeigt sich der Spielplatz von etwa 4000 Quadratmetern Größe mit attraktiver Konturierung, an drei Seiten von Bäumen und Büschen umgeben, aber lediglich noch mit einer Schaukel in einer Sandmulde und einem Tor oberhalb auf einer Wiese – ein trauriger Anblick, zumal das Gras in diesem Jahr gelb und welk die Hügel bedeckt.

Der Fachdienst Spielraumförderung des Amtes für Soziale Dienste weiß von dem Zustand, musste selbst aus Verkehrssicherungsgründen, also wegen Unfallgefahr, Geräte abbauen lassen. Nun sollen neue Ideen für den Spielplatz gesammelt werden. Ideen von Kindern und Eltern, um das herauszufiltern, was den Spielplatz für sie attraktiv machen würde. Und noch in diesem Jahr, wenn Lieferzeiten und Handwerkerauftragsbücher es zulassen, könnten erste Geräte aufgestellt werden.

Rayan El Chehab ist nach ihrem Studium noch bis April 2019 Kollegin im Anerkennungsjahr und sieht diesen Spielplatz, nach ihren Erfahrungen mit dem Spielplatz Luganer Straße im Schweizer Viertel und am Schlossparkbad in Sebaldsbrück, als ihr Projekt an, das sie von Beginn bis Fertigstellung begleiten möchte. Elke Jungbluth ist ihre erfahrene Kollegin, hat schon für viele Spielplätze Kinder und Eltern befragt, geplant und Aufträge vergeben.

Ganz neu und von Rayan El Chehab initiiert sind drei Termine auf dem Spielplatz, zu denen sie Spielzeuge wie Bälle, Sandformen, aber auch Federballschläger mitbringt. So möchte sie mit Eltern und Kindern in guten Kontakt kommen, bevor am 28. August das Beteiligungsverfahren beginnt, bei dem Vorschläge gesammelt werden, und erhoben wird, wie viel Zustimmung es für die einzelnen Vorschläge gibt.

Erste Besucherin des Spielplatzes ist bei dieser zweiten Sommeraktion und brennender Hitze eine Anwohnerin, die nach eigenen Angaben seit 1973 dort wohnt. Sie schildert negative Erinnerungen aus vergangener Zeit des Spielplatzes und plädiert dafür, Bäume zu fällen, die etwa 25 Meter von ihrem Haus entfernt stehen und ihre Küche verdunkeln sollen. Dann kommt eine Schar Kinder mit Tagesmutter und -vater, die den Spielplatz seit 33 Jahren besuchen. Ein Tisch, eine Taukonstruktion, ein Stelzenparcours, ein Spielhäuschen, erzählen sie, habe es hier gegeben und würden vermisst.

Was dem hügeligen Gelände nicht genommen werden soll, so Elke Jungbluth, ist sein Profil, und das eignet sich für kleine Kinder im Winter prima zum Rodeln. Nach und nach kommen mehr Mütter mit Kindern, auch ein Vater. Es besteht offensichtliches Interesse am Spielplatz, denn andernorts bleiben Spielplätze bei dieser Hitze verwaist, weiß Jungbluth.

Nun kommen von den Besuchern Argumente für die Aufwertung des Spielplatzes, denn die Schule, Kitas, ein kleines Baugebiet mit kinderfreundlichen Wohnungen und Weiteres lägen in der Nähe, und der nächste Spielplatz sei weit und nur, wenn man eine Hauptstraße quere, zu erreichen. Spielgeräte für die Kleinsten und für Kinder bis zu zwölf Jahre, kristalliesiert sich heraus, wären dementsprechend also angebracht.

Ein älteres Ehepaar ist nah herangekommen und hört zu. Sie erinnern sich an Müll, Trinker, jugendliche Randalierer und Diskussionen mit herbeigerufenen Streifenbeamten. „Es ist ruhiger geworden“, konstatieren sie. Und, obwohl verlockend für Hundebesitzer, ist das Spielplatzgelände frei von Rückständen der Vierbeiner. Elke Jungbluth hört gerade von dem Wunsch nach Tisch und Bänken auf dem Platz. Aber: „Das zieht immer auch andere Nutzer an.“ Dann erzählt sie von möglichen Alternativen, beispielsweise unterschiedlich hohen Steinklötzen und wellenförmigen steinernen Einfassungen, auf denen Mütter nahe bei ihren Kindern sitzen könnten, die aber für andere Personengruppen weniger interessant wären und die deutlich sicherer gegen Vandalismus seien.

Mit den Wünschen von Kindern, ihren Eltern, einigen Anwohnern und der Erfahrung der Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Spielraumförderung sieht der abgewirtschaftete Spielplatz Hexenstieg/An der Lieht neuem Glanz entgegen. Für dieses Jahr seien die Finanzmittel zwar begrenzt, aber das Jahr 2019 biete neue Chancen, heißt es.

Weitere Informationen

Die dritte Sommeraktion mit Rayan El Chehab auf dem Spielplatz ist am Dienstag, 7. August, 14 bis 15.30 Uhr. Das Beteiligungsverfahren folgt ab 28. August (Uhrzeit noch offen). Kontakt: elke.jungbluth@afsd.bremen.de oder rayan.elchehab@afsd.bremen.de.