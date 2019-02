An der Ecke Paul-Singer-Straße Ecke/Friedrich-Stampfer-Straße suchten Bauarbeiter am Dienstag nach dem zweiten Leck. (PETRA STUBBE)

Schon wieder ist ein Wasserrohr in der Vahr gebrochen. In der Nacht von Montag auf Dienstag sprudelte das Wasser in der Heinrich-Schulz-Straße erst nur noch langsam aus den Leitungen und als das Unternehmen Wesernetz, das in Bremen für das Leitungssystem zuständig ist, dann das Wasser für die Reparatur abdrehte gar nicht mehr. Knapp 700 Haushalte saßen damit auf dem Trockenen. Bereits Anfang Januar gab es eine Leckage an einem Wasserrohr in der Steubenstraße, seitdem ist das Nadelöhr zwischen Hastedt und der Vahr für den motorisierten Verkehr gesperrt und wird es noch bis Mitte März bleiben.

In der Heinrich-Schulz-Straße war bis zum Dienstagmittag der Schaden an der Leitung behoben. An der Kreuzung Friedrich-Stampfer-Straße und Paul-Singer-Straße dauerte es bis in den Abend, bis die 150 verbliebenen Haushalte, die sich über Notsäulen mit Wasser versorgen konnten, wieder an das Trinkwassernetz angeschlossen waren.

Erster Schaden führte zum zweiten Problem

Die Reparatur des erstens Schadens führte offenbar ein paar Meter weiter zu dem zweiten Schaden in der Friedrich-Stampfer-Straße. Die Suche nach dem Leck sei dabei nicht immer einfach, teilte Angela Dittmer von der SWB, Mutterkonzern der Wesernetz AG, auf Nachfrage mit. „Man kann sich das so vorstellen, dass man sich der Stelle mit einem überdimensionalen Stethoskop nähert und lauscht, wo es rauscht.“ Ist eine mögliche Stelle identifiziert, muss mit schwerem Gerät die Straße aufgebrochen werden. An der Friedrich-Stampfer-Straße bleibt deswegen bis zur Reparatur der Fahrbahndecke eine Spur vorerst gesperrt. Behinderungen für den öffentlichen Personennahverkehr soll es nicht geben. Als Ursache kommen Witterungseinflüsse in Betracht. Frost, Nässe und tagsüber etwas mehr Wärme sorgten für Erdbewegungen und belasteten die Rohre, so die SWB.

Neue Asphaltmischung braucht bis März

Während sich die Auswirkungen des Wasserrohrbruchs in der Paul-Singer-Straße und der Friedrich-Stampfer-Straße in Grenzen halten, behindert die Baustelle an der Steubenstraße nach wie vor den Verkehr. Die auf anfänglich drei Wochen geschätzten Bauarbeiten werden sich mindestens bis Mitte März hinziehen. „Der Schaden ist längst repariert, jetzt geht es darum, die Fahrbahn wieder herzustellen“, sagt Angela Dittmer. Allerdings tut sich dabei ein unerwartetes Problem auf. „Für den Asphalt braucht es eine spezielle Mischung, aber die zuständigen Firmen machen im Januar und Februar Betriebsrevision.“ Das bedeute, dass erst in den kommenden zwei Wochen mit einer Lieferung des passenden Asphalts gerechnet werden könne. „Und dann muss der Asphalt noch drei Wochen aushärten“, sagt Angela Dittmer. Ob Witterungseinflüsse das Aushärten weiter verzögern könnten, dazu konnte die SWB-Sprecherin nichts sagen.

Für den Busverkehr ist für die Dauer der Bauarbeiten eine Umleitung eingerichtet, Fußgänger und Radfahrer können an einer Seite an der Baustelle in der Steubenstraße vorbei gehen und den Fortschritt der Bauarbeiten begutachten.

Bremen steht keinesfalls alleine mit dem Problem gebrochener Rohrleitungen. In Lilienthal musste nach einem Wasserrohrbruch die Butendieker Landstraße, ein beliebter Schleichweg nach Bremen, gesperrt werden. Die Osterholzer Stadtwerke äußerten Vermutungen, dass der Rohrbruch eine Folge des Dürresommers gewesen sein könnte. Der trockene Untergrund habe sich zusammengezogen und dehne sich nun nach den Niederschlägen wieder aus. Typischerweise brechen Rohrleitungen in der Übergangszeit zwischen Winter und Frühjahr.