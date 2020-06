Naturnahe Umgebung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wasserspiele sind der Hit

Karina Skwirblies

Nach einem umgangreichen Beteiligungsverfahren wurde der Spielplatz An der Lieth in Bremen-Mahndorf wieder in Betrieb genommen.