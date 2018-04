Neue Vahr Südost. "Das ist wirklich toll, die Leute fragen mich, ob ich ein Wichtel sei oder ein Rentier“, sagt der bunt geschmückte Engelbert im Einkaufszentrum Berliner Freiheit, während er unermüdlich mit Kindern und auch Erwachsenen plaudert. Engelbert ist aber weder Wichtel noch Rentier, und auch der Weihnachtsmann ist Engelbert nicht: Engelbert ist ein Weihnachtsbaum. Zusammen mit dem Engel Tanja, welcher sehr musikalisch sein soll und als kleiner Puppenkopf in Brusthöhe aus dem „Stamm“ hervorlugt, sorgt Engelbert für Staunen und Erheiterung.

Gewandet in ein Kostüm, das tatsächlich als Baumstamm durchgehen kann, und geschmückt mit Tannenzweigen, Christbaumkugeln und anderer weihnachtlicher Dekoration, gibt sich Engelbert jedoch überhaupt nicht knorrig, sondern freundlich und zugewandt. Denn Engelbert, der eigentlich Patrick Strohm heißt und nicht im Wald, sondern in Mülheim an der Ruhr wohnt, ist eigentlich gelernter Theaterpädagoge und somit prädestiniert dafür, als Tanne geduldig zu den Kindern zu sprechen. Und die Kinder sind mitunter sehr bei der Sache, sie zupfen an Engelbert, schmücken ihn und wühlen in der hölzernen Schale, die vor ihm steht und die neben Kastanien und Nüssen auch „Wunschsteine“ beinhaltet. „Die durchsichtigen Steine sind `Durchblicksteine´, die sind gut, wenn du in Mathe mal etwas nicht verstehst“, erklärt der Baum einem Kind die Funktionsweise des gerade aus der Schale gefischten Steins. Und während ihm zwei Kinder die aus den Hosentaschen ragenden Äste weihnachtlich dekorieren, gibt er den zahlreich um ihn versammelten Kindern und Erwachsenen noch einen guten Rat mit auf dem Weg: „Wenn ihr zu Hause auch einen Baum habt, dann schmückt ihn schön: Denn wir Weihnachtsbäume sind sehr eitel.“

Die dritte Saison sei er nun als Weihnachtsbaum unterwegs, erzählt Engelbert während einer seiner wirklich raren Verschnaufpausen, doch er klagt nicht: „Heute ist es schön voll, weil das Wetter nicht so gut ist.“ Wobei das Leben als Baum sehr anstrengend sei und er nach drei Stunden nun auch mal eine Pause machen müsse, bevor er sich dann wieder für weitere drei Stunden ins Getümmel stürze. Vier Auftritte hat er in diesem Jahr als Weihnachtsbaum, dessen Äste aus zusammengerollten Yogamatten bestehen und, wie auch das ganze Kostüm, ein Werk der professionellen Kostümbildnerin Sabine Kreiter sind.

Sein einziger Auftritt als Weihnachtsbaum sei es in diesem Jahr in Bremen und im Einkaufszentrum, Weihnachtsmärkte oder auch Gartencenter seien seine Bühne. „Mich gibt es auch als blühenden Kirschbaum für den Frühling“, erzählt er. Und vor allem gibt es ihn als Müllmann „Herr Stinknich“, der Kindern spielerisch die Themen Müll, Recycling und Lebensmittelverschwendung nahebringt. „Ich habe drei Programme für Kinder der dritten und vierten Klasse, die sich auch mit dem Konsumverhalten beschäftigen“, erzählt er.

Einen abschließenden Tipp zum Thema „Konsumverhalten“ hat der Weihnachtsbaum Engelbert dann auch noch: „Behandelt uns gut und überlegt euch mal, einen Lebendbaum im Topf anzuschaffen, anstatt das jährliche Massaker durchzuführen.“ Eintopfen ist also besser als absägen, meint er damit, bevor er noch hinzufügt: „Sprecht mit euren Bäumen, dann geht es ihnen besser und dann nadeln sie auch weniger.“

Das vorweihnachtliche Angebot in der Berliner Freiheit geht weiter. Und der Weihnachtsmann kommt auch, am Sonnabend, 16. Dezember, von 10 Uhr bis 16 Uhr.