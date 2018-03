April, von 14 bis 16 Uhr läuft in der Otto-Brenner-Allee 44/46, 1. Stock, „Zuhause in der Fremde“, ein Angebot, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Neues kennenzulernen und Deutschkenntnisse zu verbessern. Der Gesprächskreis für Frauen und Männer ist kostenlos, Basisdeutschkenntnisse sollten bereits vorhanden sein. Kursleiterin ist Helena Welsch, Anmeldung bei Anke Assouroko, Telefon 69 67 33 74.

Im OTe-Bildungszentrum, Otto-Brenner-Allee 44-46, läuft bereits ein neuer Kursus zur beruflichen und sozialen Integration im Rahmen des europäischen Bundesprogramms BIWAQ. Es sind noch einige Plätze frei für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bereits das B1-Zertifikat erworben haben und an drei Vormittagen weiter Deutsch lernen wollen. Bei guten B1-Kenntnissen besteht die Möglichkeit, das B2-Zertifikat zu erwerben. Der Kursus richtet sich an alle, die einen Einstieg in Qualifizierung, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit suchen und sich beruflich orientieren und qualifizieren wollen. Informationen und Anmeldung unter Telefon 69 67 33 74. Ein Deutschkursus für Geflüchtete mit dem Titel „First Steps – Erste Schritte“ wird ab 23. April bis 27. Juni, montags bis donnerstags, von 15.15 bis 17.30 Uhr mit Kinderbetreuung in der Neuwieder Straße 9 angeboten. Anmeldung unter 69 67 33 74.