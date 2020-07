Vom Tanztee zum Distanztee: Mit 30 Gästen war der Saal im Bürgerzentrum Neue Vahr für den Tanztee längst nicht so voll wie normalerweise. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie bewegten sich bis zu 150 Frauen und Männer auf der Tanzfläche zu der Musik der „Young Oldies“. Dass es so viel weniger Gäste waren als gewöhnlich lag jedoch nicht an der Veranstaltung, sondern an den derzeitigen Corona-Maßnahmen. Und obwohl das Format an einem Donnerstag um 11 Uhr startete und der Tanzbereich abgezirkelt war, hätten gern noch mehr Gäste mitgetanzt.

Der beliebte Tanztee im Bürgerzentrum richtet sich vor allem an die ältere Generation, die Young Oldies spielen ein breites Spektrum tanzbarer Lieder wie „Rock around the clock“ oder „Heute hier, morgen dort".

„Die Leute kommen gerne zum Tanzen. Sofort haben sich 60 Personen bei uns gemeldet und wollten kommen“, berichtet Zsuzsa Stelczer von der Ankündigung der Veranstaltung. Die Hauskoordinatorin des Bürgerzentrums bot deswegen gleich zwei Tanztees am vergangenen Donnerstag an, eine am Vormittag ab 11 Uhr, die zweite ab 14.30 Uhr. Meistens seien es Stammkunden, die den Tanztee besuchen. „Wir wollten ihnen für die lange Pause etwas zurückgeben“, sagt Stelczer. Die meisten Besucher seien im Alter ab Mitte 50 bis rund 90 Jahre alt. Zu den Tanztees vor Corona seien aber auch mal um die 30-jährige Tänzer dabei gewesen.

Überwiegend paarweise besuchten die Gäste den Tanztee, bei dem jedes Paar seinen eigenen Tanzbereich bekam. Der war mit Pfosten aus Edelstahl und dunkelroten Kordeln gekennzeichnet, an denen sich eine Nummer befand, die den Bereich deutlich zuwies. Das hielt die Besucher nicht davon ab, sich zumindest einmal über die Kordeln hinweg zu zusingen und anzutanzen – dabei blieb jeder weiterhin in seinem eigenen Tanzbereich.

Kürzer als gewöhnlich war der Tanztee mit anderthalb anstelle von drei Stunden. Auf den Sektempfang mussten die Gäste ebenfalls verzichten und anstatt Kaffee und Kuchen in der 20-minütigen Pause, gab es diesen die ganzen anderthalb Stunden direkt am Tisch serviert. Die Young Oldies spielten immer drei Lieder und machten danach eine kurze Verschnaufpause für die Gäste. Stets mit Maske betraten und verließen die Gäste die Tanzfläche, doch beim Tanzen und an den Tischen durfte die Maske abgelegt werden. „Wir sind so glücklich, dass der Tanztee wenigstens wieder so stattfindet. Das hat uns wirklich gefehlt“, sagt Inge Kothe. Die Besucherin ist regelmäßig mit ihrem Partner Jürgen Nentwich zu Gast, und gemeinsam tanzen sie Discofox, Chachacha oder Rumba auf der Tanzfläche. Dafür belegten sie vor Jahren einen Kursus. „Man merkt richtig, dass man total aus der Übung kommt“, berichtet die 75-Jährige. Das letzte Mal waren beide im Februar da.

Für sie und ihren Partner sei es an diesem Donnerstag anders als sonst, aber beide seien trotzdem froh, wieder herkommen zu können. „Wir haben hier natürlich auch Freundschaften geschlossen. Normalerweise begrüßen wir uns alle und fragen uns, wie es so geht“, sagt Kothe. Das alles falle jetzt weg und fehle ihr. Vor allem für diejenigen, die auch ohne Begleitung kommen möchten, stelle sie es sich schwieriger als sonst vor. Doch etwas Gutes habe die geringe Anzahl der Besucher doch: „Mehr Platz zum Tanzen." Sonst sei die Tanzfläche immer „rappeldicht“, da sei es schön mal etwas mehr Platz zum Tanzen zu haben.

Ebenso ungewöhnlich für den Tanztee wie die Abstandsregeln war, dass er auf einen Donnerstag fiel. Denn für gewöhnlich wird er von Oktober bis Mai am ersten Sonnabend im Monat veranstaltet. Weil Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) jedoch zu Besuch im Stadtteil war, hatte das Bürgerzentrum die Gelegenheit genutzt und den ersten Tanztee seit März diesmal auf einen Donnerstag gelegt. Bovenschulte besuchte die Tänzerinnen und Tänzer dann auch gegen Mittag im Saal des Bürgerzentrums.

„Mit Musik kann man jung bleiben“, lautet das Motto der Vahrer Band Young Oldies, die sich ebenso wie die Gäste darüber freuten, wieder auf der Bühne stehen zu können. „Das hat uns allen gefehlt, wir sind froh, dass es wieder losgeht“, sagt Gitarrist Fritz-Dettmar Wieger. Die Band müsse aber zugeben, dass es schwierig für sie war wieder reinzukommen. „Wir haben lange nicht mehr vor Publikum gespielt“, sagt Wieger. Vorher konnten sie nochmal im Saal proben, allerdings auch nur auf Abstand und ohne Zuschauer. Aber Musik mache der Band immer Spaß, betont der Gitarrist.

Ebenso begeistert von der Musik der Vahrer Hausband zeigt sich eine weitere Besucherin: „Die gibt es bald auf Rezept, das ist Lebensfreude pur, danach sind alle wieder gesund.“ Sie begleitete eine 90-jährige Frau mit Rollator. Die beiden sind bei jedem Tanztee dabei und tanzten an diesem Donnerstag in einem gemeinsam Tanzbereich – jede ganz für sich.

Der erste Tanztee seit März sei erstmal ein Testlauf gewesen, erklärt Hauskoordinatorin Zsuzsa Stelczer. Das Bürgerzentrum Neue Vahr hoffe, nach den Sommerferien, spätestens aber im Oktober wieder mit dem Angebot weitermachen zu können. Das hänge jedoch von den gesetzlichen Regelungen ab.

Weitere Informationen

Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner Freiheit 10, Telefon 436 73 33. Mehr Informationen auf www.bzvahr.de.