Ein schnell anschwellendes Donnern, quietschende Bremsen und ein leichtes Zittern im Beton kündigen ihn an: einen Güterzug auf den Gleisen an der Stolzenauer Straße. Auf dem Laubengang im vierten Stock eines Wohnblockes ist kein Wort mehr zu verstehen, fast schmerzt es in den Ohren, als Kohle, Stahl, Neuwagen und weitere Güter unserer Konsumgesellschaft mit den Waggons vorbeirattern.

„92 Dezibel!“, schreit Walter Ruffler über den Lärm hinweg und zeigt auf das Display seines Schallmessgeräts. Walter Ruffler von der Bahnlärminitiative Bremen setzt sich seit Jahren für einen besseren Schallschutz entlang der Bahntrassen in Bremen ein. In der Stolzenauer Straße sind es gleich sechs Gleise, auf denen Personen- und Güterzüge vorbeirauschen und rattern. Besonders die Güterzüge sorgen nachts für unruhigen Schlaf der Anwohner.

Den Handlungsbedarf hat auch die Deutsche Bahn erkannt. Auf einer Einwohnerversammlung im August kündigte sie an, dass an der Stolzenauer Straße etwas geschehen soll. Die präsentierte Vorzugsvariante mit einer zwei Meter hohen Schallschutzwand und Schienenstegdämpfern geht Walter Ruffler und Hannelore Sengstake, Anwohnerin und Beiratsmitglied in Hemelingen, aber nicht weit genug. „Erst mal sind wir froh, dass etwas passiert, aber dass das nicht reichen wird, war schon bei der Präsentation klar“, meint Hannelore Sengstake.

Tatsächlich würden von einer zwei Meter hohen Schallschutzwand nur wenige Anwohner profitieren. Gerade in den oberen Stockwerken würde der Schall nahezu unverändert auf die Fassade treffen. Zur Zeit übersteigt an vielen Punkten der tatsächliche Lärm den Grenzwert von 57 Dezibel um bis zu 20 Dezibel. „Das ist schon ein Hammer“, sagt Walter Ruffler. Der Pegel mit einer zwei Meter hohen Schallschutzwand würde 75 Dezibel betragen. „Das heißt, die Fassaden zur Bahnseite hätten einen Anspruch auf Schallschutzfenster.“ Anders hingegen zur Straßenseite. Hier hätten nur wenige Anwohner Anspruch auf zusätzlichen Schallschutz, dort vor allem im vierten Stock. Die Grenzwerte würden mit errechneten 57 Dezibel dort gerade so eingehalten.

Thema Grenzwerte: Für alte Strecken wie in der Stolzenauer Straße gelten weniger strenge Werte als für neugebaute Strecken. „Der Grenzwert sollte wie bei Neubaustrecken bei 49 Dezibel liegen“, findet Walter Ruffler. Ob Altbestand oder Neubau – die gesundheitliche Belastung sei dieselbe.

„Wir suchen nach weiteren Möglichkeiten, die Anwohner zu schützen“, sagt Walter Ruffler über das Bemühen der Initiative. Er bemängelt unter anderem das Berechnungsverfahren des Ingenieurbüros, das die Hofdurchfahrten der Gebäude nicht einberechnet habe. Auch durch diese dringe Schall auf die Stolzenauer Straße. „Wir schlagen daher eine neue Berechnung unter Einbeziehung der Hofdurchfahrt oder einen Pauschalaufschlag von 2,5 Dezibel vor.“ Hintergrund dieser Forderung: Mit diesem Aufschlag würden mit einem Schlag auch die Fassaden zur Stolzenauer Straße für Schallschutzfenster förderfähig. Ein weiterer Kritikpunkt der Bahnlärminitiative: der Prognosezeitraum für die weitere Entwicklung des Schienenverkehrs. Dieser reicht nur bis 2025. „Beim Schienenausbau dagegen rechnet die Bahn bis 2030“, sagt Walter Ruffler. Der Schienenverkehr werde, auch nach Prognosen der Bahn, in den kommenden Jahren deutlich zunehmen und damit im Mittel auch mehr Lärm produzieren, der schon jetzt mit einberechnet werden müsste.

An konkreten Maßnahmen in der Stolzenauer Straße fordert die Bahnlärminitiative statt einer zwei Meter hohen eine drei Meter hohe Schallschutzwand, eine weitere Lärmschutzwand zwischen den Gleisen und weitere sogenannte Schienenstegdämpfer. Dazu kommt eine Forderung, die für die Anwohner raschere Abhilfe verspricht als Baumaßnahmen nach einem langjährigen Planungsverfahren. „Die Richtlinien zur Lärmsanierung sollten so geändert werden, dass Baumaßnahmen schon vor dem Planfeststellungsbeschluss durchgeführt werden können“, sagt Walter Ruffler. Bisher sehen die Regeln zur Lärmsanierung vor, dass erst nach einem Planfeststellungsbeschluss Eigentümer eine Förderung für passiven Schallschutz, zum Beispiel spezielle Fenster, beantragen können. Eine nachträgliche Förderung ist nicht möglich.

Hannelore Sengstake und Walter Ruffler wollen außerdem erreichen, dass es zu einem kompletten Lückenschluss zwischen der Stader Straße und dem Frauenburger Weg kommt. Bisher sehen die Pläne der Bahn eine Schallschutzwand nur bis zum Übergangswohnheim in der Stolzenauer Straße vor. Dort sollen aber Studentenwohnungen entstehen.

Von der Politik erhofft sich Walter Ruffler mehr Aufmerksamkeit für das Thema Bahnlärm. „Ich denke, Joachim Lohse sollte das zur Chefsache machen. Nicht nur Flug-, sondern auch Bahnlärm macht krank.“ Mit ins Boot müssten aber auch die Eigentümer der Immobilien geholt werden. Denn ohne deren Förderanträge können auch Mieter nicht vom Schallschutz profitieren. „Da müssten sich die Mietervereine und der Eigentümerverband Haus und Grund ins Zeug legen“, findet Walter Ruffler.