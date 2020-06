Damaris Wedemeyer (von links), Astrid Fricke, Mihdiye Akbulut, Antje Wagner und Marion Maleike sortieren die Nudelpakete. Verpackt und haltbar sollten die Spenden sein. (PETRA STUBBE)

Am vergangenen Donnerstag hieß die Einladung im OTe-Zentrum bereits zum zweiten Mal: „Lebensmittel to go“. Der Slogan ist Programm – bei der Aktion werden vor allem verpackte und haltbare Nahrungsmittel kostenlos an Haushalte im Stadtteil ausgegeben. Dieses Hilfsangebot organisiert die AG Frauen in Tenever, in der sich Beteiligte aus dem Arbeitslosenzentrum, dem Haus der Familie, dem Mütterzentrum und dem Frauengesundheitstreff engagieren.

Über Flyer war die erste Aktion, die am 28. Mai stattfand, in den umliegenden Wohnhäusern bekannt gemacht worden und die Wiederholung des Angebots sprach sich offenbar schnell herum. Ab 12 Uhr waren wieder zahlreiche Bewohner aus dem Quartier in den OTe-Saal gekommen, um sich der Reihe nach dringend benötigte Lebensmittel auszusuchen. Vor allem Mütter waren mit ihren Kindern da, auch ältere Menschen standen geduldig in der langen Warteschlange, einige von ihnen im Rollstuhl.

Auf mehreren Tischen stand ein Sortiment an Grundnahrungsmitteln bereit. Mehl, Zucker, Milch und verschiedenen Sorten Nudeln. Auch Süßigkeiten gab es; und diesmal wurden auch Eier und Erdbeeren angeboten. Die Sachen konnten dann in Stofftaschen mitgenommen werden. Dazu gab es noch einen selbst genähten Mundschutz. An einem gesonderten Tisch konnten sich die kleinen Besucher mit gespendetem Spielzeug und Bilderbüchern versorgen.

„In Zeiten der Corona-Krise steigen jetzt bei vielen Familien die monatlichen Kosten für Lebensmittel, weil die Verpflegung in Kitas und Schulen wegfällt“, begründet Mihdiye Akbulut vom Mütterzentrum die Notwendigkeit der Aktion. Hinzu kämen Begrenzungen im zeitlichen Tagesablauf, wenn Eltern sich ganztägig um die Betreuung oder das Unterrichten ihrer Kinder kümmern müssten. Da fehle oftmals die Zeit, um einzukaufen und täglich eine ausgewogene Mahlzeit zu kochen.

Diese veränderte Lage werde zunehmend beklagt, sagt Akbulut. Aus diesem Grund habe die AG Frauen gleich nach den Osterferien zunächst das Projekt „Suppe to go“ initiiert. „Diese Suppenausgabe fand seit dem 6. Mai wöchentlich immer mittwochs im Café Gabriely statt“, erzählt Astrid Wellbrock vom Haus der Familie Osterholz-Tenever. Die Suppe wurde zu einem geringen Preis und für Kinder kostenfrei angeboten, so Wellbrock. Schnell sei aber der Bedarf sichtbar geworden, ganz konkret weitere Alltagshilfe zu organisieren und Lebensmittelspenden zu sammeln.

Verschiedene Sponsoren sorgten für finanzielle Unterstützung der Aktion – unter anderem die Daniel-Schnakenberg-Stiftung, das Ortsamt Osterholz, die Wohnungsbaugesellschaft Gewoba sowie der Verein Kinder in Not und die Projektgruppe Tenever. Die Spielsachen wurden gespendet von der Spiel-Coolisse im Weserpark, die aktuell noch geschlossen hat. Von dem gespendeten Geld kaufen die Frauen der Aktionsgemeinschaft haltbare Lebensmittel ein, möglichst alles in Bio- oder Fair-Trade-Qualität, sagen sie. Mit der kostenlosen Ausgabe sollen vor allem diejenigen unterstützt werden, die besonders bedürftig sind. „Deshalb haben wir auch Menschen aus dem Übergangswohnheim eingeladen“, betont Mihdiye Akbulut.

Weitere Informationen

Der nächste Ausgabe-Termin ist am Donnerstag, 9. Juli, von 12 bis 14 Uhr. Spenden sind jederzeit willkommen, Interessierte können sich an das Mütterzentrum Tenever wenden unter der Mobilnummer 0 15 20 / 6 42 67 91.