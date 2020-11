Eckhard Denker vom Kleintierzuchtverein Bremen mit einem Deutschen Riesen aus seiner Zucht. (PETRA STUBBE)

Der zweite und inzwischen verlängerte Lockdown trifft nicht nur die Sportvereine in Bremen schwer, sondern auch viele kleinere Vereine und Freizeitgruppen. Dort wächst die Sorge, ob das Vereinsleben im kommenden Jahr wieder aufblüht. Gleichzeitig verbreiten die meisten Vereinsvorsitzenden vorsichtigen Optimismus.

„Treffen sich drei Deutsche, dann gründen sei einen Verein“ – heißt es scherzhaft über die Deutschen. Tatsächlich organisieren sich Millionen Menschen in Vereinen. Nach Angaben der Bertelsmann Stiftung engagieren sich in den über 600 000 Vereinen Deutschlands über 24 Millionen Menschen. Über 3600 Vereine sind allein im Vereinsregister der Stadt Bremen eingetragen: vom Brieftauben-Verein über die Philatelisten und ihre Briefmarken, den Gesangsverein bis zu den Blechbläsern. Nahezu jedes Hobby bietet die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen.

Viele sehen die Vereine auch als Kitt für die Gesellschaft an – im Verein treffen sich Menschen, die sonst eher nicht zusammen kämen. Aber nicht wenige Vereine haben zu kämpfen: Vielen fehlt es an Nachwuchs, der sich ehrenamtlich engagieren will. Die Vermutung liegt nahe, dass die Corona-Epidemie manch darbendem Verein den Todesstoß versetzen könnte.

Theatergruppe ohne Bühne

Ein paar Sorgenfalten treibt die Corona-Epidemie auch Lothar Behrens von der plattdeutschen Theatergruppe „Arbarger Hobbyspeeler“ auf die Stirn. Dennoch blickt er optimistisch in die Zukunft. „Wir haben die Situation, dass wir immer im Herbst spielen“, sagt er. Im Frühjahr beginnen normalerweise die Proben. „Bis März haben wir den Text gelesen, dann kam Corona.“ Die wachsende Corona-Welle spülte im übertragenen Sinne auch die Probebühne in der Grundschule Arbergen davon. „Wir waren dann schnell raus aus der Schule“, so Behrens über den Lockdown im Frühjahr. „Zwischendurch haben wir Videokonferenz gemacht, um zu besprechen, was wir machen können.“ Für den Herbst hatte die Theatergruppe schon einen Spielort gefunden. „Aber wir mussten dann ein neues Stück suchen, weil einige Leute vom Anfang des Jahres nicht mehr dabei waren.“ Mit dem zweiten Lockdown ist der Theaterbetrieb für das Erste komplett eingestellt. Auch abseits der Proben hat sich der Kontakt der Hobbyspeeler verringert. „Einmal haben wir uns im Sommer zum Grillen getroffen“, so Behrens.

Seit 1986 treten die Hobbyspeeler auf. Behrens ist einer der wenigen, die von Anfang an dabei sind. „Der letzte Mohikaner“, wie er sagt. Behrens hat Sorgen, dass sich die Corona-Krise auf die Motivation auswirkt. „Ich befürchte, dass, wenn es noch länger dauert, die Bereitschaft nicht mehr so gegeben ist.“ Jetzt, zum Ende des Jahres, schieben die Hobbyspeeler trotz aller Unwägbarkeiten das nächste Stück an. „Wir haben schon einen Termin für das kommende Jahr in der Vahr“, sagt Behrens. Voraussetzung dafür sei aber das gemeinsame Proben auf der Bühne. „Wir lernen auf der Bühne, das geht nur dort.“

Zumindest finanziell wirkt sich die Krise auf die Hobbyspeeler nicht aus. „Wir haben ja keine Kosten zu tragen.“ Persönlich hat Behrens, wie alle Menschen in den vergangenen Monaten, mit Einschränkungen leben müssen. „Man hat noch die Möglichkeit, etwas mit der Familie zu machen, aber nicht mehr das, was man vorher hatte, und da ist das Theater nur eine Sache von vielen“, sagt Behrens, der auch in einem Pferdesportverein aktiv ist.

Kleintierzucht ohne Ausstellung

Zu den ältesten Vereinen in Deutschland gehören die Schützenvereine, oft besonders traditionell ausgerichtet, deren Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückgeht. Zu den älteren Vereinen gehören außerdem die Karnevalsvereine. Die Roten Funken aus der Karnevalshochburg Köln gründeten sich beispielsweise 1823. Aber auch beim Rammler geht die Historie weit zurück. So kann der Dachverband „Bund Deutscher Kaninchenzüchtervereine“ auf eine 128-jährige Geschichte zurückblicken.

Eckhard Denker vom Kleintierzüchterverein Hansestadt Bremen, der sein Vereinsheim in Mahndorf hat, sieht derzeit keine vermehrten Austritte. „Nachwuchssorgen hatten wir schon vorher, aber es hat sich durch Corona nicht beschleunigt.“ Knapp 60 Mitglieder habe der Verein, so Denker. Gott sei dank habe es bisher keine Austritte gegeben. Dennoch sei das Vereinsleben eingeschränkt. „Wir haben die Kleintierzuchtanlage, da trifft man sich, mit manchen telefoniert man, ansonsten hat man eher keinen Kontakt“, sagt Denker. Unter die Räder gekommen sind auch die Ausstellungen und das Grillfest des Vereins. „Wir hoffen, dass es besser wird und wir im nächsten Jahr wieder Ausstellungen machen und unsere Hauptversammlung abhalten können.“ Letztere steht eigentlich im Februar an. Denker geht davon aus, dass einige Vereine Schwierigkeiten bekommen könnten. „Ich denke, einige Vereine werden darunter zu leiden haben“, sagt er über den verlängerten Lockdown.

Schützen ohne Ziel

Beim Schützenverein Arbergen kommt zum stillgelegten Vereinsleben auch noch ein Wasserschaden hinzu. Der erste Vorsitzende des Vereins, Norbert Bostelmann: „Da müssen wir viel in Eigenleistung machen, aber da fehlt im Moment die Freiwilligkeit. Viele sagen, dass sie bei aller Konsequenz zu Hause bleiben.“ Die Mitgliederzahlen sind in diesem Jahr leicht gesunken, von 180 auf 170. „Das ist nicht schön“, sagt Bostelmann. Langfristig möchte der Vorsitzende eine Zahl von 200 Mitgliedern erreichen. „Damit wir stabile Beiträge für die Fixkosten haben.“ Zwischen den Lockdowns sei der Betrieb nur eingeschränkt möglich gewesen. „Mit Voranmeldung und zugewiesenen Schießständen.“ Abgehalten habe dies kaum jemanden. „Ich schätze, dass 95 Prozent der Sportler dann auch wieder erschienen sind.“ Es hätten nur wenige gesagt, dass sie unter diesen Bedingungen nicht kommen wollten. Der zweite Lockdown trifft den Verein mitten im beginnenden Sportjahr, das im Oktober begann. „Immerhin konnten wir noch unsere Vereinsmeisterschaften durchführen“, so Bostelmann. Nun sei aber wieder „Totenstille“ in der Sportanlage.

Abseits des sportlichen Messens ist allerdings auch das Zwischenmenschliche schwieriger geworden. „Wir hatten einen Abend in der Woche, wo sich die Breitensportler ausgetauscht haben.“ Gerade für die älteren Vereinsmitglieder sei das eine Plattform gewesen, wo sie in das gesellschaftliche Leben eingebunden gewesen seien. „Wir hoffen, dass die ganzen Sperrungen bald aufgehoben werden und wir neue Interessenten gewinnen“, formuliert Bostelmann seine Wünsche für die Zukunft. Mit den in der vergangenen Woche verschärften Bestimmungen scheint das aber erst einmal noch zu dauern.

Übrigens: Der Witz über die Vereinsliebe der Deutschen trifft nicht ganz die Wahrheit, denn tatsächlich braucht es mindestens sieben Menschen, um in Deutschland einen Verein zu gründen.