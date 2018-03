Die Polizei mahnt vor Betrügern am Telefon und an der Haustür und rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen und im Verdachtsfall die Polizei zu informieren. (Frank Thomas Koch)

Hemelingen. Revierleiter Dieter Oehlschläger wiederholte auf der Sitzung des Ausschusses für Inneres und Sport des Beirates Hemelingen einen Satz wie ein Mantra: „Wählen sie die 110!“. Er war auf Einladung der Ausschussmitglieder gekommen, die näheres zur Kriminalstatistik im Stadtteil erfahren wollten.

Aus Sicht der Polizei gebe es zunächst viele positive Dinge zu berichten, so Dieter Oehlschläger. Beispiel Wohnungseinbrüche: diese hätten zwar wieder leicht zugenommen, seien aber weiter im Vergleich zu anderen Stadtteilen eher selten. 168 Versuche und tatsächliche Einbrüche verzeichnete die Polizei 2017 im Reviergebiet Hemelingen, das im Übrigen nicht der Ortsamtsgrenze entspricht – Teile des Stadtteils fallen in die Revierbereiche Vahr und Osterholz. Im vergangenen Jahr gab es 13 Fälle von Straßenraub im Stadtteil und 264 Fälle von Körperverletzung. „Hauptsächlich bei Veranstaltungen im Aladin, bei Himmelfahrtsausflügen und in Flüchtlingsunterkünften“, so Dieter Oehlschläger. Einen negativen Trend gibt es dagegen bei Autoaufbrüchen. 455 Diebstähle (2016: 329) aus Autos wurden zur Anzeige gebracht. Dabei gilt: Gelegenheit macht Diebe. „Brennpunkte sind der Hemelinger Hafendamm bei Fußballspielen und das Gebiet rund ums Aladin bei Veranstaltungen.“ In diesem Zusammenhang wollte Hannelore Sengstake (CDU) wissen, ob die Menschen denn so viele Sachen im Auto liegen ließen. „Ja, das passiert immer noch, dass die Leute Jacken und Taschen im Auto lassen, obwohl wir das seit Jahrzehnten predigen. Ein Auto ist kein Safe!“.

Immer wieder Thema bei der Polizei: Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und Betrugsversuche. Gerade bei letzteren zeigte sich auf der Ausschusssitzung die Häufigkeit dieses Verbrechens: Nicht nur der Revierleiter, sondern auch Ausschussmitglieder und mehrere Besucher konnten von Betrugsversuchen persönlich berichten. Eine Masche: Im Namen anderer wird Ware bestellt, die an einen toten Briefkasten geliefert wird. Dort nimmt der Betrüger die Ware entgegen, die Zeche zahlt der vermeintliche Besteller. Letzteren wiederum wird durch Inkassounternehmen Druck gemacht, die Ware zu bezahlen. Dieter Oehlschläger warnt: „Auch ein redlicher Bürger, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, zuckt bei einem Brief, in dem gleich mit dem Anwalt oder Gericht gedroht wird, erst mal zusammen.“ Dennoch: „Auch hier gilt: kommen sie zur Polizei, nach einer Anzeige ist meistens Ruhe.“ Erst durch die Anzeige werden die Inkassounternehmen, die im Auftrag der Unternehmen die berechtigten Forderungen eintreiben sollen, auf den Betrug aufmerksam.

Letztlich gebe es aber unzählige Betrugsmaschen, wie zum Beispiel den Enkeltrick oder Identitätsdiebstähle, und die Täter seien oft in hoch spezialisierte Banden organisiert, deren Hintermänner häufig aus dem Ausland heraus operieren. Der Revierleiter rät: „Lassen sie keine Fremden in die Wohnung, niemand hat in ihrer Wohnung etwas zu suchen.“ Selbst Polizisten dürften Privatwohnungen nur mit einem Durchsuchungsbeschluss betreten.

Ein Mann im Publikum konnte vom Fall seines Nachbarn berichten. Dieser habe 40 000 Euro an eine ihm fremde Frau in seiner eigenen Wohnung übergeben, obwohl er von seinem Nachbarn und auch von der Sparkasse gewarnt worden sei. „Der wurde so weichgeklopft, dass er das Geld weggegeben hat.“ In solchen Fällen seien auch die Banken in einer schwierigen Situation, so Dieter Oehlschläger. „Wir empfehlen den Banken, die Menschen erst mal mit nach hinten zu nehmen und uns zu informieren, damit wir auch noch mal mit dem Betreffenden sprechen können.“ Eindringlich fordert er auf: „Egal wie lapidar es ihnen erscheint, wenn es irgendwie spanisch vorkommt, rufen sie uns an!“ Die Menschen sollten keine Scheu haben, auch die Notrufnummer 110 zu wählen.