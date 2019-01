Sven Thiel, Michael Wohlfahrt, beide Spieleclub Stechmücke, und Stefan Kunold, Quartiersmanager Blockdiek, probieren schon mal ein Spiel aus. (PETRA STUBBE)

Mit Würfeln, Karten und Figuren zum gemeinsamen Spielvergnügen. So in etwa stellen sich die Organisatoren von „Blockdiek spielt!“ den Auftakt zu einem ganzen Projekt vor, das sich vor allem eins zum Ziel gesetzt hat: spielen, spielen, spielen. Los geht es am 13. Januar mit einem Spieletreff im Trinitatis-Gemeindezentrum in der Günter-Hafemann-Straße 44. Für Quartiersmanager Stefan Kunold geht es bei dem Spieletreff aber nicht nur um den Spaß, sondern auch darum, eine Angebotslücke im Quartier zu schließen.

„Es gibt schon lange Bemühungen in Blockdiek etwas anzusiedeln, was am Wochenende interessant ist“, sagt der Quartiersmanager. Schule und Kitas könnten es personell nicht leisten, auch am Wochenende Angebote anzubieten. Die Idee zu einem zunächst einmaligen Spielenachmittag sei dann auf der Familienbildungswoche im vergangenen Herbst geboren worden und gehe auf den Pastor der Trinitatisgeminde, Jörg-Stefan Tiessen, zurück. „Und mit dem Spieleclub Stechmücke haben wir die richtigen Leute mit dem technischen Know-How gefunden“, ergänzt Stefan Kunold.

Hilfe bei Spielregeln

Denn vor dem Brettspielvergnügen steht bei einigen komplexeren Spielen das weniger vergnügliche Studieren der Spielregeln. Gerade wenn die Sprachkenntnisse nicht so ausgeprägt sind, können schwierige oder missverständliche Spielregeln zum Frust führen und nicht jeder hat Lust sich durch die Regeln zu arbeiten, obwohl auch in dieser Hinsicht Brettspiele im Vergleich zu vergangenen Zeiten durchaus Fortschritte gemacht haben. Damit aber erst gar kein Frust aufkommen und schnell mit dem gemeinsamen Spiel begonnen werden kann, stehen am Sonntag die Helfer des Spieleclubs Stechmücke und Freiwillige der Trinitatis-Gemeinde bereit, damit dem unkomplizierten Spielbeginn nichts im Weg steht. Die Profis können nicht nur bei den Regeln helfen, sie können auch wertvolle Tipps und Vorschläge zu Spielen machen.

Blockdiek hat die Stechmücken, die ihren Ursprung vor 15 Jahren in Huchting genommen haben, offenbar nachhaltig beeindruckt. „Unsere Leute haben gesagt, das war eine schöne Veranstaltung, weil die Atmosphäre so toll war.“ Es sei schon ungewöhnlich von Huchting aus, in einen Ortsteil wie Blockdiek zu kommen. „Aber Pastor Thiessen hat uns angesprochen und überzeugend rübergebracht, warum er uns unbedingt haben will.“ Besonders die gelungene Organisation des Spielenachmittags habe ihn beeindruckt, sagt Sven Thiel. „So konnten wir uns ganz auf unsere Aufgabe konzentrieren.“

Spiele AG an der Schule soll kommen

Für die Zukunft haben die Initiatoren in Blockdiek aber mehr vor, als regelmäßige Spielenachmittage zu organisieren. „Für kommendes Jahr werden wir unter anderem eine Spiele-AG in der Schule einrichten.“ Dort sollen dann auch Schüler so vertraut mit Spielen gemacht werden, dass sie in der Bibliothek wiederum Mitschüler Spiele und Spielregeln erklären können. „Alles soll miteinander verknüpft werden“, sagt Sven Thiel und schwärmt von dem dichten Netzwerk und der Kooperation im Quartier. Zukünftig sei auch geplant die Bremer Veranstaltung zu „Stadt, Land, spielt“, ein Projekt zur Förderung des Kulturguts Spiel in der Gesellschaft, nach Blockdiek zu holen. Denkbar als Fernziel sei außerdem eine kleine Spielemesse. Dies auch vor dem Hintergrund, da die Volkshochschule Bremen und der Spieleclub Stechmücke ihre Zusammenarbeit für die Spielemesse „Bremen spielt“, eine der größten Spiele-Messen im norddeutschen Raum, beendet haben. „Aber für so eine Messe braucht man die passenden Rahmenbedingungen und die haben wir hier“, meint Sven Thiel.

Aber wie finden die Spiele-Enthusiasten Zugang zu Menschen, die vielleicht noch nie ein modernes Brettspiel in der Hand gehalten haben? „Den findet man, nicht bei jedem, aber mit viel Feingefühl schaffen wir das“, sagt Sven Thiel. Letztlich gehe es darum, Menschen in Kontakt zu bringen. „Spiele schaffen Verbindungen, die zum Teil ohne Sprache auskommen oder aber die Sprache auch fördern können.“ Wichtig sei, dass sich Menschen treffen und sich unterhalten. „Und es ist ein Miteinander, wo ich zeigen kann, dass ich verlieren kann, wo ich aber auch zeigen muss, dass ich gewinnen kann.“

Spaß für jeden

Ausdrücklich seien zum Spieletreff alle Menschen jedes Alters, jeder Herkunft und jedes Geschlechts eingeladen. „Beim Spielen ist alles egal: sozialer Stand, Beruf, Alter, das ist völlig egal“, sagt Sven Thiel. Längst bewiesen sei außerdem, das Spielen Jogging für das Gehirn sei. „Regeln verstehen, umsetzen – das ist geistig herausfordernd, aber an erster Stelle steht der Spaß“, betont Sven Thiel.

„Wir wollen nicht vorschreiben, was Eltern mit ihren Kindern machen, sondern ein zusätzliches Angebot schaffen, wo die Generationen etwas zusammen machen können“, ergänzt Stefan Kunold. Eine echte Konkurrenz durch Smartphone und Co sieht Sven Thiel nicht. „Es gibt kaum Kinder, die nicht gerne analog spielen, vielleicht wissen sie es nur nicht, weil zuhause nicht gespielt wird.“ Voraussetzung sei aber das richtige Spiel zu finden. „Und das ist unsere Aufgabe.“ Neben Spielen für Anfänger werden am Spielenachmittag auch komplexe Spiel für Vielspieler angeboten.

Wenn sich der Spieletreff im Januar und Februar bewährt, soll es nach Möglichkeit dauerhaft einmal im Monat heißen: „Blockdiek spielt!“. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Deutschen Kitapreis, der im vergangenen Jahr nach Blockdiek ging. „Die Stiftung, die das Preisgeld auslobt, war sehr glücklich“, sagt Stefan Kunold. „Sie sagten: endlich mal was Praktisches.“

Der Spieletreff „Blockdiek spielt!“ beginnt am Sonntag, 13. Januar, um 15 Uhr. Karten- und Brettspiele können nach Lust und Laune ausprobiert werden. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort ist das Trinitatis-Gemeindezentrum in der Günther-Hafemann-Straße 44.

Weitere Informationen

Brettspiele liegen derzeit voll im Trend. Auf der größten Spielemesse in Essen wurden im vergangenen Herbst knapp 1500 Neuerscheinungen vorgestellt. Neue Spielmechaniken, edle Optik und künstlerische Illustrationen fesseln immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Spielen ist so populär wie lange nicht und erwachsen geworden. Nach Angaben des Branchenverbands „Spieleverlage“ liegt der Absatz von Spielen in Deutschland bei 40 Millionen Exemplaren. Die Wachstumsraten lagen in den vergangenen Jahren in einzelnen Segmenten bei bis zu 25 Prozent.