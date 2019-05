Starke Geruchsbelästigung verhindert seit Jahren eine Wohnbebauung auf dem etwa 3,5 Hektar großen Dietrich-Wilkens-Gelände. (PETRA STUBBE)

Es bleibt schwierig. Auch nach einer als Planungskonferenz bezeichneten Bürgerversammlung ist die Nutzung einer als Dietrich-Wilkens-Gelände bezeichneten Brache an der gleichnamigen Straße weiterhin offen.

Das Grundproblem: Vor allem die Geruchsemissionen einer unweit gelegen Kaffeerösterei sowie eines Asphaltmischwerks verhindern ein weiteres Wohngebiet. Messungen ergeben, dass die rund 3,5 Hektar große Fläche an 20 bis 25 Prozent der Tage im Jahr dafür von zu starker Geruchsbelästigung betroffen ist. Allerdings weht auch in Hemelingen der Wind nicht nur in eine Richtung, und an allen anderen Grenzen des Industriegebiets steht dichte Wohnbebauung – nicht nur an der Dietrich-Wilkens-Straße.

Vor diesem Hintergrund hatten Beirat und Ortsamtsleiter Jörn Hermening zu dem Treffen mit dem Titel „Zukunft des Dietrich-Wilkens-Geländes“ auch nachdrücklich die Vertreter der angrenzenden Industrie eingeladen. Denn natürlich will die Ortspolitik ergründen, ob in Sachen Geruchsbelästigung nicht noch etwas getan werden kann. Beiratsmitglied Ralf Bohr (Grüne) erinnerte Torsten Kaal, Stadtplaner bei der Baubehörde, an entsprechenden Gespräche, die schon 2016 geführt worden seien. Seinerzeit habe unter anderem die Frage nach zeitgemäßer Filtertechnik im Raum gestanden. Doch dafür ist laut Kaal das Gewerbeaufsichtsamt zuständig. „Wir haben keinen Plan für das Gelände. Und uns liegen auch keine Anträge vor, in deren Richtung wir prüfen und planen können.“

Das Asphaltmischwerk habe zwischenzeitlich neue Filtertechnik installiert, weiß der Grüne Ralf Bohr bereits, aber das reiche offenbar nicht aus. Sogar, wenn einer der Verursacher ganz verschwinden würde, blieben die Emission wohl zu hoch. Ein ehemaliges Betriebsratsmitglied der Kaffeerösterei stellt in den Raum: „Effektive Filter sind technisch nicht möglich. Mercedes hat in der Lackiererei die neuesten Techniken, und doch riecht man dort Lack. Ein Umzug der Kaffeerösterei würde Millionen kosten.“

Seit neun Jahren Stillstand

Norbert Schepers (Linke) will dennoch wissen, ob es Maßnahmen oder Filtertechniken gibt, die für weniger Gerüche sorgten, aber nicht eingesetzt werden, weil sie schlicht nicht vorgeschrieben seien. Doch Norbert Nossek und Bernd Weiher vom Deutag-Asphaltmischwerk betonen, dass sie jede mögliche Filtertechnik bereits nutzten.

Somit geht der Blick auf die Alternativen zur Wohnbebauung. „Wäre denn ein Fußballplatz zulässig?“, will Bohr wissen. Ein 2010 begonnenes und noch laufendes Bebauungsplanverfahren sieht auf dem Areal immerhin eine Grünanlage vor. „Die Anlage eines Quartiersparks wird zu einer nachhaltigen Aufwertung des Ortsteils beitragen, darüber hinaus werden positive Impulse für weiteren Wohnungsbau erwartet.

Die Grünanlage soll Spielmöglichkeiten bieten“, hieß es vor neun Jahren in der Begründung zu dem Verfahren. Doch passiert ist seitdem nicht einmal auf dem Papier etwas. Der Plan ist nach wie vor in Arbeit und sieht in seinem letzten Stand auch immer noch Wohnbebauung am südlichen Rad vor. „Es gibt den Plan, aber eben keine sichere Planung wegen der Emissionen, die für ein Wohngebiet rechtlich eigentlich nicht zulässig sind“, sagt Kaal.

So bleibt das Gelände bis aufs weiteres Brache. Das ist seit der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg so, wie einige Bürger meinen. Genutzt wird der Wildwuchs mit seinen Trampelpfaden vor allem als Hundeklo. Steht man an der Dietrich-Wilkens-Straße direkt an der Brache, sieht man die Schlote des nahen Industriegebietes in wenigen hundert Metern Entfernung qualmen. Auf der anderen Straßenseite, kaum zehn Meter weiter, begrenzt dichte Wohnbebauung mit älteren und nicht ganz so alten Häusern die Fläche.

Zum Ende der Konferenz verknüpft Ralf Bohr die Frage, was mit der langjährigen Brache passieren soll, mit der Diskussion um die jüngste Hemelinger Brache, dem ehemaligen Könecke-Gelände. Dort ist trotz der räumlichen Nähe zur Hemelinger Industrie eine Wohnbebauung geplant: Die Windrichtung ist eine andere. Bohr wirft die Frage auf, ob an der Dietrich-Wilkens-Straße nicht wenigstens eine Zwischennutzung möglich ist, wie sie auch auf dem Könecke-Gelände praktiziert wird.

Doch die Frage bleibt offen, denn niemand fühlt sich so recht zuständig: Ortspolitik und Beirat sind bemüht, können aber ohne politische Unterstützung von Stadt und Land wenig ausrichten. Behörden wie Bau- und Ordnungsamt und die Umweltbetriebe halten sich vor allem an Bestimmungen. Gestaltung ist nicht ihre Aufgabe. Und die Industrie erfüllt brav ihre Auflagen, die in diesem Bereich das Wohnen dennoch kaum zulassen. Beiratsmitglied Christa Komar (Grüne) zog darum das entsprechende Fazit: „Wir hier vor Ort müssen Ideen produzieren und sie verfolgen.“ Dazu gehöre etwa der Blick nach Lösungen an anderen Stellen, die sich möglicherweise auf Hemelingen übertragen lassen.