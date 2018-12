Entlang der Bahnstrecke in der Straße Hemelinger Rampe wird immer wieder illegal Müll entsorgt. (Petra Stubbe)

Im Bremer Südosten finden sich gleich mehrere bekannte inoffizielle Müllabladeplätze, die immer wieder für Ärger sorgen. Zuständig ist in den meisten Fällen die neue Bremer Stadtreinigung, aber auch der ebenso neue Ordnungsdienst soll die Verursacher von illegalen Müllhalden aufdecken. Schon seit Jahren sorgt außerdem der Quartierservice der Gröpelinger Recycling Initiative (Grie) für Sauberkeit in besonders betroffenen Stadtteilen. Auf ihn kommen mit dem Wegfall eines Sondervermögens Veränderungen zu, unklar ist außerdem die zukünftige Finanzierung.

In Hemelingen fiel zuletzt die Straße Hemelinger Rampe auf. Dort sammelt sich der Müll immer wieder im Gebüsch entlang der Bahnlinie. Ganze Müllbeutel wurden dort illegal entsorgt. An dieser Stelle zeigt sich aber auch das Problem der Zuständigkeiten: Bis zum Zaun reinigt die Stadtreinigung, dahinter gehört der Deutschen Bahn das Gelände und damit ist auch sie zuständig für die Säuberung.

Dies führt dazu, dass der nur etwas weiter weg liegende Müll nicht von der Stadtreinigung entfernt wird und der Gesamteindruck einer Müllablagefläche bleibt. Nach der bekannten Broken-Window-Theorie (zerbrochene Fenster) – nach der kleine Verunreinigungen und Vandalismusschäden als ein Zeichen mangelnder sozialer Kontrolle gewertet werden und so in kurzer Zeit zu noch mehr Müll und Vandalismus führen – ist es eine Einladung, seinen Unrat genau dort zu deponieren.

Von Hausabfällen bis Bauschutt

Ein ähnliches Bild bietet sich beim Wendeplatz hinter einem Baumarkt in der Stolzenauer Straße. Dort werden in den Brombeerbüschen nicht nur Müllbeutel, sondern immer wieder auch Bauschutt, Autoreifen, Farbeimer und ähnlicher Müll abgeladen. Der Müll wird oft auch im Grünzug hinter den Eisenbahnüberführungen abgelegt. Dabei muss es sich um geplanten und gezielten Mülltourismus mit Autos oder Transportern handeln, denn der Wendehammer ist eher versteckt und es gibt keinen Durchgangsverkehr. Anwohner haben sich zuletzt außerdem über einen abgestellten Wohnwagen sowie Sperr- und Holzmüll an der Straße beschwert.

Hartnäckig hält sich auch in der Geschwister-Scholl-Straße in der Neuen Vahr ein illegaler Sperrmüllplatz. Dort hatte der Beirat in Zusammenarbeit mit der Gewoba durch gärtnerische und bauliche Maßnahmen versucht, dem illegalen Müllabladungen Herr zu werden. Allerdings erfolglos. „Wir haben vom Beirat dort Rosen gepflanzt, um zu zeigen, dass dort keine Sperrmüllfläche ist“, sagt Bernd Siegel (SPD), Beiratssprecher in der Vahr. „Davon sieht man allerdings nichts mehr“, stellt er ernüchtert fest. In der Vahr sei es nicht so sehr ein Problem mit Rest-, sondern mit Sperrmüll. „Wir haben viele Stellen, wo Mieter unangemeldet Sperrmüll abstellen, da stellt sich dann immer die Frage, wie schnell das abgeholt wird, bevor andere auch ihren Müll dazu stellen.“ Er hoffe, dass sich beim Ordnungsdienst eine feste Gruppe bilde, die künftig durch die Vahr geht.

Der Quartierservice gilt in vielen Stadtteilen als eine Art „Müllfeuerwehr“, die schnell und mit wenig bürokratischen Aufwand Spielplätze in Ordnung hielt und Müll aufsammelt. Doch zuletzt war die Sorge groß, dass das Beschäftigungsprojekt aufgegeben werden muss, denn die Finanzierung war nur bis Ende 2018 aus einem Sondervermögen aus dem Verkauf der Bremer Entsorgungsbetriebe gesichert.

Inzwischen mit Müll vollgeräumt: ein entsorgter Wohnwagen in der Stolzenauer Straße. (Christian Hasemann)

Müllbekämpfung schafft Arbeit

Klaus Prietzel von der Grie kann zumindest teilweise Entwarnung geben: „Es gibt jetzt ein Förderprojekt der Stadt für circa 120 Angestellte.“ Das von der Stadt aufgelegte Programm mit dem Akronym PASS (Perspektive Arbeit Saubere Stadt) richte sich allerdings an mehrere Beschäftigungsträger und solle unterschiedliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsmöglichkeiten in Form für Arbeitslose anbieten. „Wir als Grie haben 30 Stellen bekommen, damit kann ein Teil des Quartierservice ab 1. Januar weiterlaufen“, sagt Klaus Prietzel. Bisher beschäftigt der Quartierservice allerdings 70 Mitarbeiter, darunter auch Ehrenamtliche, im Quartierservice. Als ein großes Problem hat Klaus Prietzel allerdings die weitere Finanzierung ausgemacht.

„Die Förderung durch PASS bezieht sich nur auf die Personalkosten, aber nicht auf das nötige Material und die Organisation.“ Auf 90 000 Euro schätzt Klaus Prietzel den Bedarf des Quartierservices. Zuletzt hatte der Quartierservice 25 0000 Euro aus dem Sondervermögen bekommen. Kämen die 90 000 Euro nicht zusammen, stehe der Quartierservice spätestens 2019 auf der Kippe, so Klaus Prietzel. Der Beirat Vahr hatte sich auf seiner jüngsten Beiratssitzung dann auch mit einem einstimmigen Beschluss den Senator für Bau und Umwelt aufgefordert, die nötigen Gelder bereitzustellen.

Damit es künftig kein buntes Durcheinander gibt, möchte Klaus Prietzel die Arbeit mit anderen Beschäftigungsträgern koordinieren. „Wir würden gerne unser Angebot mit anderen Projekten verzahnen, zum Beispiel mit dem Träger Förderwerk in der Vahr.“ Ausbaufähig sei dagegen noch die Koordinierung mit der Bremer Stadtreinigung und dem Ordnungsdienst. „Bei der Stadtreinigung muss sich noch einiges zurecht ruckeln“, meint Klaus Prietzel. Für so eine große Umstellung laufe es aber eigentlich schon recht gut. „Mit dem Ordnungsdienst läuft es noch nicht koordiniert, da wäre unser Wunsch, dass man nicht parallel arbeitet, sondern sich abspricht.“

Weitere Informationen

Anwohnern, denen Müllberge und -Ansammlungen auffallen, können eine formlose Meldung an die Bremer Stadtreinigung schicken. Weitere Informationen auf: www.die-bremer-stadtreinigung.de. Ertappten Müllsündern droht ein empfindliches Ordnungsgeld.