Neue Vahr Südost. Christian Schmidt war schon früh von Tieren und der Natur fasziniert: „Vor allem Wale und Delfine fand ich als Kind schon toll“, erklärt der gebürtige Bremer. Seinen ersten Berufswunsch, Meeresbiologe, verwarf er allerdings und entschied sich für Wirtschaftswissenschaften. Doch die Liebe zu Tieren und zur Natur blieb. Als in einem Walmuseum auf Island Freiwillige gesucht wurden, musste er nicht lange überlegen und verbrachte seinen ersten Sommer dort. Es sollte nicht der letzte gewesen sein: Inzwischen begleitet der Hobby-Fotograf jedes Jahr zwischen April und November auf Island die Besucher der Whale-Watching-Touren. Dabei entstehen auch viele seiner beeindruckenden Fotos: Buckelwale oder Weißschnauzendelfine, die plötzlich im Meer auftauchen. „Besonders Timing ist wichtig bei der Tierfotografie“, sagt Christian Schmidt. „Da muss man manchmal sekundenschnell sein.“

Seine Inspirationen und Bildmotive findet der Hobby-Fotograf zudem häufig auf privaten Reisen. So zeigt die Ausstellung auch eine Reihe von Fotos, die auf einer Safari durch den Krüger-Nationalpark in Südafrika entstanden sind: Nutria, afrikanische Löwen oder eine Erdmännchenkolonie „Man muss einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein – und ein bisschen Geduld mitbringen“, verrät der passionierte Fotograf.

Auf Nachfrage können Christian Schmidts Tierfotos aus der Ausstellung erworben werden, Interessierte können sich ans Bürgerzentrum wenden.

Die Tierfotos von Christian Schmidt sind noch bis zum 26. Februar im Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner Freiheit, zu sehen.