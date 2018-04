Ein Windrad am Bultensee – das möchten die Linken verhindern. (Christina Kuhaupt)

Mit einem erneuten Antrag in der Bremischen Bürgerschaft versucht die Fraktion der Linken, das geplante Windrad am Bultensee zu verhindern. In ihrem Antrag beziehen sich die Linken auf die öffentliche Sitzung der Bürgerschaft am 23. Januar dieses Jahres. Damals sei mit großer Mehrheit der politische Wille zum Ausdruck gebracht worden, das Naherholungsgebiet am Bultensee zu schützen.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es verschiedene Versuche, den Bau des Windrades zu verhindern: Eine Veränderungssperre stand im Raum, eine Anpassung des Flächennutzungsplans wurde diskutiert und schließlich gab es sogar den Antrag, das gesamte Gebiet unter Naturschutz zu stellen. Alle diese Versuche scheiterten bisher an rechtlichen Hürden und letztlich auch am politischen Willen.

Nun soll ausgerechnet ein Bebauungsplan eine Bebauung verhindern. Dieser, so die Argumentation der Linken, sei die Voraussetzung für eine Veränderungssperre nach Paragraf 14 des Baugesetzbuches. Eine Veränderungssperre würde verhindern, dass in einem bestimmten Planbereich während der Planungsphase gebaut werden kann. Nur mit einem Bebauungsplan und einer Veränderungssperre seien die Planungsziele – Landschaftsschutz, Naturschutz, Naherholung, Stadtentwicklung – in dem Gebiet zu erreichen, heißt es in dem Antrag weiter. In dem Sinne würde es sich also eher um einen Bauverhinderungsplan handeln. Parallel soll der Flächennutzungsplan, der demokratisch durch die Abgeordneten der Bürgerschaft verabschiedet wurde, geändert und die vorgesehene Fläche für Windkraftenergie entfernt werden.

In dem Antrag nennen die Linken auch verschiedene Maßnahmen, um die Attraktivität des Bultensees als Naherholungsgebiet zu steigern: überschwemmungssichere Aufenthaltsmöglichkeiten und Hochsitze zur Vogelbeobachtung.

Nicht aus dem Raum sind mögliche Schadensersatzansprüche aufgrund des sogenannten Vertrauensschadens für den Investor Energiekontor. Davor hatten Behördenvertreter bisher stets gewarnt, Stichwort: Investitionssicherheit.

Die Linken sehen darin jedoch kein Problem, denn Entschädigungen seien nur bei rechtsverbindlichen Bebauungsplänen vorgesehen – die nicht vorliegen – und in der Regel nicht bei Änderungen des Flächennutzungsplans. Die Meinungen dazu gehen allerdings auseinander. Bisher hat es geheißen, dass rechtlich am Genehmigungsverfahren, das beim Gewerbeaufsichtsamt liege, nicht zu rütteln sei. "Falsch", sagt Claudia Bernhard, baupolitische Sprecherin der Linken. "Es gibt Mittel und Wege." Die Änderung eines Flächennutzungsplans sei möglich – wenn der politische Wille vorhanden sei. Dieser fehlte allerdings bisher stets, weswegen der Antrag der Linken durchaus auch als vorgezogenes Wahlkampfmanöver verstanden werden kann.

Der Antrag der Linken endet mit dem Vorschlag an die Bürgerschaft, einen Planaufstellungsbeschluss zu beschließen und vom Senat einen Entwurf zu einem Bebauungsplan zu fordern. Ob die anderen Fraktionen in der Bürgerschaft diesem Antrag allerdings folgen, ist sehr ungewiss. Einen Fingerzeig gab es in der vergangenen Deputationssitzung für Bau und Umwelt: Dort hatten die Abgeordneten der SPD und Grünen einen anderen Antrag der Linken gegen das Windrad abgelehnt.