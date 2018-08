Leonard Cruz bei seiner Performance zu Amihan, der philippinischen Gottheit des Friedens. (PETRA STUBBE)

Leonard Cruz ist sein Künstlername. Cruz ist Tänzer, Choreograf und Lehrer. Er promovierte 2013 zum Schwerpunkt Darstellende und Kreative Künste. Er machte den Master of Fine Arts in Performance und Choreografie und den Master of Arts im Tanz. Cruz betreibt ein Tanz-Theater und war vier Jahre Professor für Theater, Bewegung und Tanz am St. Mary‘s College in Maryland. Nun wird Leonard Cruz gleich den Saal des Alten Rathauses Hemelingen betreten, um vor Publikum und für Impuls eine Tanzdarbietung zeigen. Sphärenklänge füllen schon den Raum.

Lehrreiche Geschichte

Im Einladungstext wird die Tanzdarbietung erklärt: Es geht um Amihan, eine philippinische Gottheit. Dem Freund von Bathala (Himmel) und Aman Sinaya (Meer). Leonard Cruz‘ Wurzeln reichen bis auf die Philippinen. Die Gottheit ist nichts, woran er spirituell glaubt, aber es sei eine lehrreiche Geschichte, meint der Tänzer. Amihan war der Herr des Raums zwischen Himmel und Meer, noch bevor es Land und Menschen gab. Amihan schlichtete Kriege zwischen Himmel und Meer. Er lebte zwischen und mit ihnen und ihm wurde das Attribut eines kleinen Vogels beigegeben, wie bei uns der Justiz die Waage. Amihan sei die Gottheit des Friedens, heißt es.

Es fällt schwer, aufgrund dieser Ankündigung eine Vorstellung von dem zu entwickeln, was die Besucher erwartet. Zu fremd die Gottheiten, zu fremd die philippinische Kultur. Zudem, Cruz geht nicht konform mit unseren klassischen Vorstellungen eines Tänzers. Er ist eher stabil, nicht schlank, eher kräftig, wirkt nicht körperlich leicht und grazil, sondern eher gedrungen. In orangefarbenem Shirt und grüner kurzer Hose, fröhlich gemustert, erscheint Cruz. Zeigt im ersten Satz runde weiche Hüftschwünge, ausgelassene Beinarbeit und trommelnde Arme, während der Kopf frei schwingt.

Fliegen und Schwimmen

Im zweiten Satz trägt Cruz lange Hose zur Weste, beides in Weiß. Hat er im ersten Satz den ganzen Raum des Saals erobert, wirkt er nun, als sei er ganz bei sich. Seine Bewegungen bleiben am Körper, wechseln zwischen Fliegen und Schwimmen. Im dritten Satz spielt Cruz mit großen Bällen, die er dirigiert, die aber ihr Eigenleben haben, sie rollen in die vorgegebene Richtung und pendeln dann frei. Hocker und eine Bank wirbelt Cruz wie Waffen durch den ganzen Raum.

Nun trägt der Tänzer schwarz, wirkt abwesend, mit sich beschäftigt, verschlossen. Requisiten wie Bank und Hocker sind nur noch Staffage, nicht mehr Waffen. Seine Bewegungen sind verlangsamt, sind klein, kommen zur Ruhe. Wieder im bekannten orange-grünen Dress wird Cruz aktiv, räumt auf den Bällen hüpfend Hocker und Bank hinaus.

Hat Amihan gesiegt, Frieden gestiftet? Hat er Himmel und Meer einander näher gebracht? Steht heute nicht in bald jeder Nachricht etwas von Bedrohung, Feindschaft, Kampf? Hat Cruz die alte Geschichte der philippinischen Gottheit benutzt, um auf heutige Konflikte hinzuweisen, auf Mächte, die sich gegenüberstehen und der Schlichtung und Annäherung bedürfen? Leonard Cruz tritt ein letztes Mal auf. Er trägt Rot mit fröhlichen Mustern, Rock, Shirt, Kopftuch. Sein Tanz ist nun wieder rund, harmonisch in den Bewegungen, wirkt eher asiatisch und orientalisch.

Leonard Cruz war aufgrund seiner äußeren Erscheinung immer der maskuline Tänzer, der Starke, der Energische und zeigt hier nun eine weiche Seite. „Wir brauchen Engel in dieser Welt und für den Tanz“, sagt er nach dem Ende seiner Darbietungen. „Seit 25 Jahren komme ich nach Bremen und immer gab es Engel, die mich unterstützten.“

Dann, nach einer Pause, wird Cruz persönlich: „Ich hoffe, die Gottheiten sind stark und sie sind nicht Himmel oder Erde, männlich oder weiblich. Gott ist beides, hat viele Gestalten. Ich habe selbst eine männliche Frau tanzend erlebt und war sehr begeistert. Ich war immer stark, musste Mann sein“, sagt Cruz über seine früheren Tanzrollen und gesteht, als Junge nie geweint zu haben. „Jetzt, wo ich schon älter bin, möchte ich auch meine weibliche Seite, meine sanfte Seite leben“, sagt Leonard Cruz zum Ende des Tanzabends und lässt seine inneren Kämpfe erahnen, auf der Suche nach Erfüllung und Frieden.

Weitere Informationen

Mehr Informationen über Angebote des Vereins Impuls, Fleetrade 78, unter Telefon 498 94 94, E-Mail: info@impuls-bremen.de. Impuls wurde 1984 in Hastedt von Inge Deppert gegründet und zog 1990, um sich zu vergrößern, in die Fleetrade. Seit 2014 nutzt der Verein auch den Saal im Alten Rathaus Hemelingen für Gruppen und Veranstaltungen. Das Programm umfasst heute Tanz, Gesundheits- und Rehabilitationssport.