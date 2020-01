Ohlenhof. Seit zwanzig Jahren lädt Jürgen Ferber zum „Promi-Kochen“ ins Gröpelinger Nachbarschaftshaus Helene Kaisen ein. Und fast genau so lange wird dieser Titel der Veranstaltung nicht gerecht. Damit sie ihre kostbare Zeit mit der Tischgesellschaft verbringen, brauchen die Ehrengäste schon längst nicht mehr hinter dem Herd zu stehen. Beim gemeinsamen Essen und Plaudern lässt sich das eigentliche Motiv der Abende viel besser erreichen. Hier geht es darum, die Menschen hinter den bekannten Namen des öffentlichen Lebens näher kennen zu lernen. Und das, sagt der Gastgeber, habe bisher noch jedes Mal wunderbar geklappt. An welche Gäste er sich besonders gerne erinnert, wer ihm eine schlaflose Nacht bereitete, und warum er die letzte Veranstaltung abbrechen musste: Davon erzählt Jürgen Ferber in seinem Schnelldurchgang durch die vergangenen zwei Jahrzehnte.

Zwanzig Sitzplätze, ein Dreigangmenü, das von renommierten Profiköchen zubereitet wird, Tickets zum bescheidenen Preis von zehn Euro, die regelmäßig innerhalb kürzester Zeit vergriffen sind, und als spezielle Würze der prominente Besuch: Das sind die Grundzutaten der Erfolgsrezeptur, die seit zwanzig Jahren gleichgeblieben sind. Das Ergebnis ist jedes Mal eine sehr bekömmliche Überraschung. „Wir hatten noch nie einen langweiligen Gast“, betont Ferber. Im Laufe der vergangenen beiden Jahrzehnte wurden ehemalige und amtierende Bürgermeister zu Tisch gebeten, Senatorinnen und Senatoren, Direktoren und Intendanten, hochrangige Repräsentanten der Bremer Kunst-, Medien-, Theater- und Sportszene. Was sie alle gemeinsam hatten, so Ferber: „Es waren alles Menschen wie du und ich.“ Den Anfang machte im Jahr 1999 Hilde Adolf, die erst wenige Monate zuvor ihr Amt als Bremens Sozialsenatorin angetreten hatte. „Wir waren anfangs beide sehr nervös“, erinnert sich Ferber. Doch das legte sich rasch: Als „sehr locker und humorvoll“ ist ihm die Politikerin in Erinnerung geblieben, die drei Jahre später bei einem Verkehrsunfall aus dem Leben gerissen wurde.

„Sehr viel Spaß“ hatten die Gäste laut Ferber aber auch mit Bildungssenatorin Claudia Bogedan, die sich als witzige und temperamentvolle Plaudertasche entpuppte. „Sie erzählte, dass sie schon zu Schulzeiten mit ihrer großen Klappe aufgefallen war.“ Mit den Senatorinnen Karoline Linnert und Anja Stahmann gab es ebenfalls viel zu Lachen, so Ferber – obwohl Letztere den Organisator einige Monate zuvor in helle Aufregung versetzt hatte. Die Sozialsenatorin hatte einen Tag vor ihrem ersten geplanten Besuch im Frühjahr 2012 ihre Teilnahme wegen einer Grippeerkrankung absagen müssen. „Das war bis jetzt das schlimmste Erlebnis. Ich habe in der Nacht davor kaum geschlafen“, gesteht Ferber. Um den Abend zu retten, machte er sich mit Hochdruck daran, eine Liste von Personen abzutelefonieren, die möglicherweise infrage kommen könnten. Einen Volltreffer landete er bei Nummer Fünf: „Da machte es einen Plumps in meinem Herzen“, sagt Ferber. Als spontane Ersatzfrau sprang Kunsthistorikerin Astrid Becker ein, die damals die viel beachtete Hundertwasser-Ausstellung der Kunsthalle Bremen kuratiert hatte, und mit ihrem ansteckenden Enthusiasmus Appetit auf den Kunstgenuss machte.

Manche brauchten ein wenig mehr Zeit, um aufzutauen – wie Innensenator Ulrich Mäurer, mit dem sich nach einem etwas steifen Auftakt ein richtig lustiger Abend entwickelt habe, erzählt Ferber. Zum allgemeinen Amüsement berichtete der Politiker davon, dass ihm kurz zuvor sein Rennrad aus der polizeilich streng bewachten privaten Garage geklaut worden war. Außerdem verriet der Jurist, dass ihm in jungen Jahren keineswegs der Sinn nach einer politischen Karriere gestanden hatte. „Eigentlich wollte er Rockmusiker werden“, weiß Ferber, der im Nachbarschaftshaus vor allem für seine musikalischen Veranstaltungen bekannt ist. Weil man vom Innensenator noch mehr Anekdoten hören wollte, durfte er ein zweites Mal zum Promi-Kochen kommen – eine Ehre, die bislang nur einem einzigen weiteren Gast widerfahren ist: Das war Christine Koschnick, Ehefrau des ehemaligen Bürgermeisters Hans Koschnick, mit ihrem sozialen und politischen Engagement jedoch eine Persönlichkeit von ganz eigenem Rang. Für ihren zweiten Besuch im Nachbarschaftshaus hatte sie auch den Gatten mitgebracht. Dieser staubtrockene bremische Humor, der Umgangston des Paares, der von liebevollen Frotzeleien geprägt war: Sie machten den Abend zum Vergnügen für alle, die das miterleben konnten, erinnert sich Ferber: „Wie die beiden sich ständig foppten, das war sehr unterhaltsam.“

Er selbst trifft sich mit jedem einzelnen „Promi“ zum Vorgespräch, und übernimmt bei den Abenden die Rolle des gut vorbereiteten Moderators: „Ich habe immer eine Liste an Fragen in der Tasche, falls die Konversation bei Tisch ins Stocken kommt.“ Grünen-Politiker Jürgen Trittin, der zwei Monate vor der Bundestagswahl 2017 dem Ohlenhof einen Besuch abstattete, machte dem Gastgeber in dieser Hinsicht überhaupt keine Arbeit. „Der hatte so viel zu erzählen – ich musste mich so gut wie gar nicht einklinken. Wenn ich eine Frage loswerden wollte, musste ich richtig

hineingrätschen“, berichtet Ferber. Trittin habe mit Fachkenntnis auf vielen überraschenden Gebieten beeindruckt. Er entpuppte sich zum Beispiel als echter Weinkenner, erzählte aber auch ganz unverkrampft aus seiner Kindheit und Jugend im Bremer Norden. Einen guten Eindruck hinterließen auch Radio Bremen-Intendant Jan Metzger und seine Nachfolgerin Yvette Gerner, so Ferber. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling habe er als „sehr, sehr sympathischen Menschen“ kennen gelernt, so Ferber. „Wir saßen hinterher noch über eine halbe Stunde zusammen und haben uns unterhalten.“

Kartoffelsuppe mit Krabben, Lammbraten mit Bohnen und eine neuseeländische Nachspeise, für die auch das erfahrene Küchenteam erst einmal Kochbücher wälzen musste: Das hatte sich Marco Bode für seinen Besuch Anfang Dezember des vergangenen Jahres gewünscht. Den Ex-Fußballprofi und amtierenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Werder Bremen erlebten seine Tischnachbarn als „ganz lockeren Typen und feinen Menschen“, so Ferber. Als Gastgeschenk hatte Bode ein Mathe-Rätsel mitgebracht, bei dem es sogar etwas Süßes zu gewinnen gab: „Auf eine solche Idee war vorher noch niemand gekommen.“ Doch weil die Tischgesellschaft partout keine Anstalten machte, nach Hause zu gehen, musste der Gastgeber das Gespräch irgendwann unterbrechen: „Sonst hätten wir noch ewig am Tisch gesessen.“

Auch für die prominenten Gäste sind die Gröpelinger Abende offensichtlich keine Pflichtveranstaltung. „Ich bekomme im Anschluss haufenweise Dank“, erzählt der 75-jährige Journalist und Marketing-Profi Ferber. Die Geheimzutat der Gröpelinger Traditionsveranstaltung: „Die Leute merken, dass sie hier freundlich und mit Interesse aufgenommen werden. Hier brauchen sie sich nicht zu verstellen, sondern können einfach ganz offen und natürlich sein.“

Weitere Informationen

Auch wenn die kommenden Termine und Gäste noch nicht feststehen – im neuen Jahr wird im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen garantiert wieder gut gegessen und geplaudert werden. Auf dem Laufenden über diese und alle anderen Veranstaltungen des Hauses hält die Programmvorschau auf der Internetseite

www.nachbarschaftshaus-bremen.de.