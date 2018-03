70 Jahre ist eine lange Zeit. Nur wenige Menschen kennen sich so lange, geschweige denn, leben als Ehepaar so lange zusammen wie Anneliese und Günther Galler – und sind immer noch glücklich miteinander. Bei der Frage nach einem Rezept für diese lange Ehe schauen sich die beiden sprachlos an: „Wir vertrauen einander einfach“, sagt Anneliese Galler dann, der Ehemann nickt. „Man lernt sich sehr gut kennen“, fügt Günther Galler, seine Frau anstrahlend, hinzu. Sie erwidert den Blick. „Wir lieben uns bis heute.“ Auch darin sind sich beide einig.

Seit 70 Jahren sind Günther und Anneliese Galler verheiratet. Am 28. Februar 1948 gaben sie sich in kleiner Runde das Ja-Wort. Anneliese Suhling kannte Günther Galler aber schon länger. Beide verbrachten ihre ersten Lebensjahre unabhängig voneinander in der Neustadt, lernten sich dann im Kindergartenalter in der Schleswigerstraße in Walle kennen. Im Sandkasten begann, was über Jahrzehnte andauern sollte: zuerst eine Freundschaft, später eine Liebe fürs Leben. „Da war so schöner gelber Sand“, erinnert sich Günther Galler an die in den 1930er-Jahren frisch errichteten Wohnblöcke für kinderreiche Familien. „Da wurden die Gehwegplatten noch verlegt.“ Mit zusammen mehr als einem Dutzend Brüder und Schwestern waren sie nach Walle gezogen. Heute sind sie mit 91 und 92 Jahren die einzigen noch Lebenden der Geschwister. Auch wenn sie von 1932 bis 1940 nicht dieselbe Schule besuchten, sollten die beiden ab dieser Zeit unzertrennlich sein. Die Nachmittage verbrachten sie stets miteinander. Nach der Schulzeit absolvierte Günther Galler eine Lehre zum Flugzeugmechaniker, und Anneliese begann in einer Käsefabrik in Walle zu arbeiten. Im Zweiten Weltkrieg wurde Günther Galler zunächst zum Arbeitsdienst eingezogen, 1943 zum Wachdienst nach Frankreich und später an die Ostfront geschickt. Den Verliebten blieb nur der Briefkontakt. 1944 kam Günther auf Heimaturlaub und erreichte das mittlerweile von Bomben verwüstete Bremen. „Ich stand da vor Trümmern“, ruft er sich die schrecklichen Bilder vor Augen. Mit der Wohnung waren auch seine Liebsten zusammen mit der restlichen Nachbarschaft verschwunden. Mit Hilfe der Polizei fand er die bei Verwandten Untergekommen: Bei seiner Tante kam es zu einer schönen, wenn auch nur kurzen Wiedervereinigung mit seiner Familie – und mit Anneliese Suhling.

Günther Galler musste wieder in den Krieg, er wurde nach Ungarn geschickt, wo er verwundet wurde. Mit dem Kriegsende kam er zurück nach Bremen. Und wie der Zufall es wollte, sowohl seine als auch die Familie seiner Freundin zogen im vom Krieg zerstörten Bremen in die Wilhelm-Wolters-Straße. „Alle mussten zusammenrücken.“ Auch wenn in die nun folgenden Jahre die Hochzeit, die Geburt der Kinder Wolfgang und Bärbel sowie der Umzug in eine eigene Wohnung folgten, war die Zeit sehr entbehrungsreich: „Die Wohnung in der Grabenstraße war sehr klein“, erzählen sie. „Man konnte ja nichts kriegen“, fügt Günther Galler hinzu.

Entbehrungsreiche Nachkriegszeit

Die entbehrungsreiche Nachkriegszeit endete für die junge Familie mit dem Umzug 1958 in die Eduard-Bernstein-Straße in der neuen Vahr Süd. „Das war paradiesisch“, freuen sie sich heute noch. Und sie leben noch immer in derselben Wohnung und sind damit die einzigen seit dem damaligen Bau des Hauses. Anneliese Galler ist Haus- und Ehefrau, Mutter und Oma und mittlerweile mehrfache Urgroßmutter. Sie zeigt sich sehr zufrieden. Mit zwei Kindern, zwei Enkeln und bis heute fünf Urenkeln, wobei der Jüngste Anfang Februar geboren wurde, kam und kommt auch im hohen Alter nur selten Langeweile auf.

Was ihnen immerzu wichtig gewesen ist: eine Urlaubsreise im Jahr. Anfangs ging es regelmäßig ins Berchtesgadener Land und nach Tirol. Zur silbernen Hochzeit schenkte Günther Galler ihnen beiden die erste Flugreise nach Teneriffa. Später reiste das Paar mehr als ein dutzend Mal nach Gran Canaria und bis vor etwa acht Jahren jedes Jahr in die Türkei. Neben dem warmen Wasser, der Landschaft und der Reise an sich seien es auch immer wieder einheimische Familien gewesen, zu denen sie lose Freundschaften per regelmäßigem Briefkontakt knüpften.

Günther Galler arbeitete bis 1986 zuerst als Präger und dann später, als er sich von seiner Kriegsverletzung halbwegs erholt hatte, als Werkzeugmacher in der Bremer Silberwarenfabrik. Der Krieg hatte ihm nicht nur einen Teil seiner Jugend, sondern auf Dauer auch der Gesundheit genommen und damit die Chance, als Flugzeugmechaniker zu arbeiten. Doch auch in der Silberwarenfabrik habe es ihm gefallen, sagt er. Im Laufe der Zeit habe sich dort so einiges getan. „Wir waren damals 600 Leute, allein an einem Standort“, erzählt er, und fügt traurig hinzu, „heute sind da noch 30 beschäftigt.“ Seinen Ruhestand habe er vor allem zu Anfang in vollen Zügen gemeinsam mit seiner Ehefrau genossen. Inzwischen spiele leider die Gesundheit bei beiden nicht mehr so gut mit.

Für die gesamte Familie sind Anneliese und Günther Galler bis heute unverzichtbar. Regelmäßig kümmern sie sich um die Urenkel, und auch ihre Enkel denken gern an die gemeinsame Zeit am Vahrer See beim Entenfüttern zurück. Bis heute haben die Großeltern in der Familie den Kosenamen „Oma und Opa Enten“. Die Gnadenhochzeit feiert das Paar mit einem Essen mit der Familie, die heute zu einem guten Teil in der Neustadt wohnt – dort, wo alles einst begann. Die Zeiten sind zum Glück besser als bei der bescheidenen Hochzeit 1948, als sich das Paar die Treue, in guten wie in schlechten Zeiten, versprach.