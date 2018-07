Die Polizisten Ralf Hofmann (links) und Robert Kopp stehen den Vahrer beim Sommercafé mit Rat und Tat zur Seite. (PETRA STUBBE)

Bereits zum zehnten Mal rückt in der Vahr das Mobile Sommercafé an, diesmal baut es in der Carl-Severing-Straße Tische und Bänke zwischen zwei Wohnblöcken auf, und im Schatten eines Pavillons sind Anwohner eingeladen zum Klönen, zum gegenseitigen Kennenlernen und sich zu informieren. Diesmal berät die Polizei über Diebstähle und wie man sich davor schützen kann.

Das Eiscafé Rubino auf vier Rädern hat selbst gemachtes Eis dabei, und Kinder können spielerisch lernen, wohin die verschiedenen Sorten Müll sortiert werden müssen. Sie angeln Dosen, einen Teddybären, CDs oder Zeitungspapier aus einem großen Becken und befördern es in die passenden Abfallbehälter: Bunt- oder Weißglas? Papiermüll oder Restmüll? Und an einem anderen Stand dürfen Kinder Nägel in ein Brett klopfen – elementare Handwerker-Arbeit, die den Kids großen Spaß macht. Doch den Mittelpunkt beim Mobilen Sommercafé bilden die Tische und Bänke, an denen man sich mit Kaffee, Zitronenwasser oder einem Stück Kuchen setzen kann.

Wichtiger Klöntreffpunkt

„In der Vahr spielt das Miteinander eine große Rolle“, sagt Andrea Strebe vom Förderwerk, das als Beschäftigungsprojekt das Mobile Sommercafé zusammen mit mehreren Kooperationspartnern betreibt. „Es hat sich zu einem wichtigen Klöntreffpunkt entwickelt. Manche Anwohner kommen schon eine halbe Stunde, bevor es eigentlich losgeht, hierher“, sagt Strebe. Sie leitet im Gemeindesaal der Heilig-Geist-Kirche außerdem noch kostenlose Sportkurse für Senioren, an denen etwa 50 Frauen und Männer im Alter zwischen 77 bis 97 Jahren teilnehmen. In der glühenden Hitze sind diesmal allerdings deutlich weniger Leute zum Mobilen Sommercafé erschienen. „Vermutlich ist die Wärme für viele Senioren eine zu große Belastung, und sie sind lieber daheim geblieben“, sagt Andrea Strebe.

Präventionsangebot für Senioren

Auf dem Programm steht ein Präventionsangebot der Polizei für Senioren, die sich mit Broschüren versorgen können, in denen Tipps gegen Einbrecher, Betrüger und Diebe gegeben werden. Sind nicht die Sommerferien eine Zeit, in der es häufiger zu Einbrüchen kommt, weil viele Familien verreist sind? „Bisher hat es keine Erhöhung der Fallzahlen gegeben“, erklärt Robert Kopp, Kontaktpolizist in der Vahr, „entscheidender Faktor, der Einbrüche verhindert, ist immer das wachsame Auge der Nachbarn.“

Dass er mit seinem Kollegen Ralf Hofmann speziell Senioren berät, hat seinen guten Grund: „Denn die Zahl der Betrugsdelikte an älteren Menschen hat deutlich zugenommen“, sagt er, „manche werden um Beträge im sechsstelligen Bereich betrogen, die Täter geben sich oft als Polizisten oder Leute von der SWB aus und arbeiten äußerst professionell.“ Nicht nur die Aufklärungsquote sei extrem gering, viele Betrugsfälle würden gar nicht zur Anzeige gebracht, weil die Opfer sich zu sehr schämen, dass sie auf einen Betrügertrick hereingefallen sind.

"Kriminalität zurückgegangen"

Laut Polizist Ralf Hofmann geht es im Stadtteil Vahr derzeit jedoch eher ruhig zu: „Es gibt eigentlich nicht viel zu meckern. Die Kriminalität ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen.“ Was Ortsamtsleiterin Karin Mathes bestätigen kann: „Es gibt heute in der Vahr nur noch sehr wenig Gewalt, dabei hatte die Vahr einst einen schlechten Ruf.“ Doch nicht nur der soziale Zusammenhalt hat sich verbessert, auch die Bevölkerungsstruktur ist eine andere geworden: „Wir haben im Stadtteil einen Anteil von etwa 50 Prozent an Leuten mit Migrationshintergrund“, sagt Mathes, „und die meisten erhalten Transfereinkommen, also Geld, das ohne ökonomische Gegenleistung bezogen wird. 40 Prozent der Kinder leben in einem Elternhaus, das als arm bezeichnet werden muss.“

Karin Mathes, die als Ortsamtsleiterin für die Vahr und Schwachhausen zuständig ist, kann beide Stadtteile miteinander vergleichen: „In der Vahr ist der Gemeinschaftssinn deutlicher ausgeprägt, in Schwachhausen denken viele eher an ihre eigenen Angelegenheiten.“ Der stärkere soziale Zusammenhalt in der Vahr sei auch der vorbildlichen Quartierpflege der Gewoba zu verdanken, ebenso wie der engen Zusammenarbeit vieler sozial tätiger Vereine und Initiativen und vor allem der engen Vernetzung. Nicht zuletzt achte die Gewoba darauf, dass ausreichend Grünflächen für die Bevölkerung zur Verfügung stehen, „denn die werden von den Bewohnern unwahrscheinlich geschätzt.“

Viele ziehen an einem Strang

Schon bei der Konzeption der Vahr in den 1950er-Jahren sollte die Vereinzelung durch eine gruppierte Anordnung der neu gebauten zwei-bis achtgeschossigen Mietshäuser mit ausreichend Grün dazwischen und kleinen Läden und Treffpunkten in der Nähe verhindert werden. Das funktionierte jedoch nur, indem sich ein Netzwerk aus haupt- und ehrenamtlich Tätigen etablierte: Zahlreiche soziale Institutionen, Kirchengemeinden, Ämter, Vereine, die Gewoba, das Quartiersmanagement „Wohnen in Nachbarschaften“, das Centermanagement Berliner Freiheit, Beirat und Ortsamt ziehen in der Vahr in vielen Angelegenheiten an einem Strang.

Auch alle Schulen in der Vahr sind mittlerweile in Ganztagsschulen umgewandelt, was Eltern und vor allem auch alleinerziehende Mütter entlaste, „und die Kinder von Migranten lernen in Ganztagsschulen schneller und besser Deutsch“, sagt die Ortsamtsleiterin.

Etwa 500 Wohnungen in der Vahr seien derzeit mit Flüchtlingen belegt, und die Gewoba stelle seit 2013 zehn Wohnungen pro Monat für sie zur Verfügung. „Das bewirkt natürlich auch einen starken Zuzug“, sagt Karin Mathes. Das Mobile Sommercafé leistet dabei eine besondere Form von Integrationsarbeit, die von vielen Anwohnern geschätzt wird. „Es hat sich so sehr bewährt, dass es inzwischen auch in den Stadtteilen Huchting und Kattenturm umgesetzt wird “, sagt Andrea Strebe vom Förderwerk.

Weitere Informationen

Das nächste Mobile Sommercafé wird am Mittwoch, 8. August, 15 Uhr, in der Eislebener Straße 31/31a aufgebaut. Dann wird die mobile Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt vor Ort sein, und Senioren können ihre Rollatoren registrieren lassen.