Berichtete über das Los der Textilarbeiterinnen: Imke Müller-Hellmann. (PETRA STUBBE)

Jetzt sehe ich vieles anders“, sagte Müller-Hellmann, die drei Jahre mit dem Buch beschäftigt war. Für Recherchen über die Menschen, die für den globalen Bedarf billig Kleidung herstellen, ist die Autorin bis nach Vietnam, Bangladesch, China und Portugal gereist, aber auch innerhalb Deutschlands.

Im mit 30 Hörern gefüllten Café kündigte Sarah Lott vom Mütterzentrum Osterholz-Tenever die Lesung an. Gertraud Gauer-Süß, Geschäftsführerin des Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz) und zugleich zuständig für die „Kampagne für Saubere Kleidung“, informierte zu Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern der Kleidung. Zudem spielte Ulrike Rüben, Cellistin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, erbauliche Sätze aus den Suiten von Bach.

Spielte Suiten von Bach: Ulrike Rüben, Cellistin der Kammerphilharmonie Bremen. (PETRA STUBBE)

Imke Müller-Hellmann fragt: „Wo kommt Kleidung her?“ Und fügt gleich an: „Die Antwort hat sich in den letzten 40 bis 50 Jahren sehr verändert.“ Die Globalisierung habe mit der Suche nach immer billigeren Herstellungskosten die Produktion verändert. „Wie zeigen sich diese billigen Bedingungen, meist für Frauen, die oft nach Stücklohn bezahlt werden, auch noch unter den Aspekten Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz?"

Müller-Hellmann liest aus dem ersten Kapitel, in dem aus einer Szene beim Aufstehen und Ankleiden ein Traum wird. Ein Traum, in dem sie ein Wäschestück nach dem anderen aus dem Schrank nimmt und mit jedem Wäschestück ein Mensch aus einem fernen Land erscheint, der an diesem Wäschestück gearbeitet hat, bis eine bunte Feiergesellschaft an ihrem Frühstückstisch versammelt ist.

Dieser Traum, diese fernen Textilbeschäftigten haben Imke Müller-Hellmann verfolgt. Sie hat die Wäschemarken gelesen, hat bei Herstellern und Marken von zehn ihrer Kleidungsstücke nachgefragt, wo sie produziert wurden, hat die Länder und Fabriken, hat die arbeitenden Frauen aufgesucht, hat sie befragt nach ihrem Leben, ihren Wünschen, ihren Arbeitsbedingungen und hat daraus ein Buch gemacht. Ein Buch, das beschreibt, nicht Position einnimmt, das erzählt von fremdem Leben, nicht bemitleidet.

In Dongguan in China trifft Müller-Hellmann zwei Arbeiterinnen. Dongguan, das ist eine hier unbekannte Stadt von deutlich über acht Millionen Einwohnern mit Textil- und Schuhproduktion in mehr als 2000 Betrieben. Christine, wie eine der Arbeiterinnen genannt werden möchte, erzählt von der Ein Kind-Politik und ihrem Sohn, der bei den Eltern auf dem Land lebt. Christine sieht ihn fast nur im Urlaub und ihren Mann nur am Wochenende, denn er ist auch Fabrikarbeiter, in einer anderen Fabrik. Es dauert mit der Bahn aus der Wohnblocksiedlung zur Fabrik eine Stunde bis zum Umsteigen. Dort, wo unter anderem für eine deutsche Marke Boxershorts genäht werden, arbeitet die Mutter. Pausen sind ihr erlaubt, aber sie senken die Stückzahl, nach der bezahlt wird und erregen den Unmut der Kolleginnen, die im Takt mit ihr arbeiten. „Wenn man krank ist, arbeitet man langsamer“, „Krank zu Hause sein heißt kein Geld“, „Ein Tag die Woche ist frei“, wird die Näherin im Buch zitiert, die schließlich sagt: „Früher war alles anders, da hat man geheiratet und zusammen gelebt. Heute ist alles materiell.“ Die Näherin weiß, wenn ihr Leistungsabfall mit 30 Jahren einsetzt, wird sie jüngeren Kolleginnen weichen müssen. Bis zu dem Zeitpunkt wird sie mehr verdienen, als ihre Eltern auf dem Land gehabt hatten, wie Gleichaltrige in China sonst haben. Es geht ihr mit deutlich unter 200 Euro im Monat vergleichsweise gut.

„Es gibt Millionen dieser Arbeiterinnen“, ist Müller-Hellmanns Erfahrung aus China, Bangladesch und Vietnam. „Hersteller-Lables wissen oft nicht, wo produziert wird“, weiß Müller-Hellmann. „Sie bestellen bei günstigen Zulieferern, die bei Nähereien, Färbereien, Stofflieferanten weltweit einkaufen.“

„Marken sind über schlechte Presse verwundbar und Gewerkschaften leisten vor Ort wertvolle Arbeit“, sind Lehren, die Imke Müller-Hellmann aus der Arbeit an ihrem lehrreichen Buch gezogen hat. „Das Anstrengendste an der Arbeit für das Buch war die nötige Hartnäckigkeit“, antwortet Müller-Hellmann auf eine Publikumsfrage.