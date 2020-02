Pia Weber (links) und Ulrike Schulte vor den Wolkenkuckucksheimen, die Kindergartenkinder und Senioren entworfen haben. (PETRA STUBBE)

Schneiden, falzen, kleben: fertig ist gefaltete Stadt. Ganz so einfach und ganz so schnell ging es dann doch nicht, aber die Ergebnisse der geplanten Ausstellung „Die gefaltete Stadt – Papier macht Raum“ im Museum Weserburg, die schon vorab im Quartier Atelier in der Ludwigshafener Straße zu sehen waren, machen Lust auf mehr.

Kinder- und Jugendliche aus 14 Stadtteilen haben an dem Kunstprojekt der Quartier gGmbH teilgenommen. Dabei sind Litfasssäulen, Pop-up-Bilder und dreidimensionale Stadtlandschaften aus Papier, Pappe und Pappmache entstanden. Dabei treffen Kinder und Jugendliche aus Schulen, Kitas und Jugendhäuser auf Künstlerinnen und Künstler und entwickeln neue Perspektiven auf ihr Lebensumfeld.

„Das Projekt soll es Kindern ermöglichen, sich künstlerisch auszudrücken und in Kontakt mit professionellen Künstlern zu kommen“, betont Pia Weber, die an dem Projekt mitarbeitet. Ziel sei es, etwas zu kreieren, das dann auch in einer Ausstellung gezeigt werden solle. „Das Papier wird erforscht und in allen Formen bearbeitet.“ Die Kinder könnten so sich selbst und die Stadt noch mal neu verorten.

In Tenever haben die Organisatoren mit dem Spielhaus Tenever zusammengearbeitet. Dort treffen sich Mariam, Emilya und Thywill regelmäßig. Sie haben viel mit Fotografien gearbeitet und Pop-up-Bilder mit 3-D-Effekt gebastelt. „Ich fand es spannend, weil man da mit der Kamera arbeiten konnte“, erzählt der elfjährige Thywill. Das Ergebnis überzeugt ihn: „Ohne Eigenlob: Ich finde das sehr gut.“

Der Reiz des Fotografierens packte auch Emilya. „Ich mache auch manchmal selbst Fotos“, erzählt die Zwölfjährige. Für das Kunstprojekt haben die Kinder aus Tenever ihr Umfeld in den Sucher genommen – und sich selbst. „Wir sind rausgegangen und haben uns besprochen, wie wir uns hinstellen können, wie wir posieren können“, erklärt Emilya. Die Kinder haben die Fotos dann auf Fotopapier geklebt und einzelne Bereiche ausgeschnitten. Die Ausschnitte haben sie dann mit buntem Papier hinterlegt.

Begleitet und unterstützt hat die jungen Teneveraner die Künstlerin und Fotografin Kathrin Doepner. „Ich habe die Kinder in die Fotografie eingewiesen und sie sollten fotografieren, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, aber auch, wo sie wohnen.“ Sie habe beobachtet, dass die Kinder begeistert darüber gewesen seien, dass sie Fotografieren konnten. Neben der Fotosafari durch den Ortsteil und der Bastelarbeit gehörte auch ein Besuch im Museum Weserburg zu dem Projekt in Tenever. „Für einige Kinder war es das erste Mal, dass sie ein Museum besuchen“, erklärt Kathrin Doepner.

An diesem Tag geht es aber nicht nur um eine Vorabpräsentation, sondern es wird auch unter Anleitung von Ulrike Schulte ganz aktiv gebastelt. Dabei entstehen in konzentrierter Arbeit Häuser und Vögel. Letztere passen auch zu einem vorherigen Projekt, das die Künstlerin mit Kindergartenkindern gestaltet hat. Wolkenkuckucksheim heißt das Ergebnis und stellt sich mit seinen Wolken, Vögeln und kleinen Häuschen, alles ganz in Weiß und mit dezenten Anteilen von Grün, als äußerst luftig dar. „Bei den Kindern war ganz spannend, zu sehen, wie sie versucht haben, ernsthaft nachzubauen“, berichtet Schulte über die Arbeit mit Kita-Kindern am Wolkenkuckucksheim. Sie sei ganz erstaunt gewesen, wie lange sich die Kinder konzentrieren konnten.

Auch die Ergebnisse einer ganz anderen Gruppe, mit der die Künstlerin gearbeitet hat, sind an diesem Tag zu sehen: Zwei Stellwände voller Wolkenkuckucksheime von Senioren aus der Egestorff-Stiftung. „Einige waren vielleicht altersbedingt etwas langsamer, aber alle waren mit der gleichen Begeisterung dabei“, hat Schulte beobachtet. „Die Erwachsenen sind oft erstaunt, was sie alles können.“ Noch bis ins ganz hohe Alter könne man noch etwas Neues entdecken und lernen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Die gefaltete Stadt – Papier macht Raum“ wird ab Donnerstag, 19. März, im Museum Weserburg, Teerhof 20, zu sehen sein. Eine Vorabpräsentation und eine Bastelwerkstatt mit der Künstlerin Edeltraut Rath wird zudem am Freitag, 7. Februar, ab 15 Uhr im Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4, angeboten.