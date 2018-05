Edeltraut Klein ist mit 81 Jahren eine Virtuosin auf der Mundharmonika. (PETRA STUBBE)

Für Edeltraut Kleins Mundharmonikaspiel muss der Begriff Inbrunst aus der Wortschatzkiste gekramt werden. Leidenschaft, Gefühl, Schmerz – die Musikerin steckt so vieles in die zarten Töne, dass man nicht ermessen möchte, was sie alles erlebt hat. Sie redet nicht gerne über ihre Vergangenheit, über die Flucht aus Schlesien, über die „falschen Männer in ihrem Leben“, wie sie es formuliert und darüber, wie sie sich und ihre zwei Söhne finanziell über Wasser halten musste, indem sie Tag und Nacht arbeitete, tagsüber führte sie einen Bastelladen, nachts schuftete sie als Altenpflegerin. Das alles ist passé. Klein ist, obwohl man es der drahtigen Frau nicht ansieht, 81 Jahre alt, genießt ihr Rentendasein und frönt ihrem Hobby, für das sie seit ihrer Kindheit nicht die Zeit und Muße hatte.

Als sechstes Kind und einziges Mädchen in der Familie spielte sie mit fünf Jahren auf einem weißen Flügel im Wohnzimmer die ersten Lieder nach Noten. Der Großvater und die Mutter haben ihr das musikalische Talent vererbt. Als sie kurz vor Kriegsende mit sieben Jahren die Heimat verlassen musste und nach Bramstedt kam, schenkte ihr der Nachbarjunge ihre erste Mundharmonika und brachte ihr auch eine besondere Spieltechnik bei. „Die kann ich aber nicht erklären, da muss man die Zunge hier ... , ach, das ist zu schwer zu beschreiben, das geht einfach so“, versucht sie es halb verzweifelt, halb im Scherz.

"Die Kleinen sind mit am liebsten"

Die zierliche Dame mit der weißen Hose, weißer Weste, passendem Armband und Uhr, dezent geschminkt und mit einem erfrischenden Lachen zeigt stolz ihre sieben Schätze in einem kleinen Köfferchen, Mundharmonikas verschiedener Tonarten. „Die kleinen sind mir am liebsten“, lacht sie und setzt spontan an. „Es gibt Millionen von Sternen“ erklingt und ihre kleine Wohnung in Schwachhausen erstrahlt. Ihre Hüften schwingen leicht mit, kleine Bewegungen der Augenbrauen unterstreichen musikalische Akzente. Klein versinkt in ihrem Spiel. Und mit ihr die Zuhörerin.

„Ich stehe gerne auf der Bühne“, gibt die Entertainerin zu, die erst im hohen Alter begann, auf Feiern und Festen aufzutreten. Anstoß gab ein Talentwettbewerb. Die Musikerin, die wegen ihrer geringen Rente nicht verreisen konnte, wohnte 13 Jahre im Kurort Bad Rothenfelde, als sie von einem Wettstreit im Nachbarort Bad Laer erfuhr. Mit Michael Hirte, einem der Sieger der Castingshow „Das Supertalent“ als Vorbild, stellte sie sich der Herausforderung – und gewann. Ein Seemannslieder-Potpourri brachten ihr den ersten Preis und einen Pokal ein. Als sie diese erste Bühnenerfahrung machte, war sie bereits 73 Jahre alt. Seither trägt sie nicht nur die Mütze mit der Aufschrift La Paloma, wenn sie vor Publikum spielt, sondern auch den Künstlertitel „La Paloma und die Mundharmoni“. Besonders ältere Leute seien ergriffen von ihrer Musik, freut sich Klein. Da kullere auch schon mal das ein oder andere Nostalgie-Tränchen über die Wangen, wenn Erinnerungen hochkämen. Die Anerkennung für ihr Können sei groß. Ob Hände schütteln oder Trinkgeld, viele Zuhörer zeigten spontan ihre Dankbarkeit für die Darbietung.

Nicht nur ihre Generation ist angetan von ihrer Musik. Auch der Musiker und Produzent Dieter Bohlen wurde auf Klein aufmerksam. Die mehrseitige Teilnehmer-Vereinbarung von „Das Supertalent“ beweist es. Alles war schon besprochen, unterschrieben, jedoch am Ende nichts. „Die wollten, dass ich Playback spiele. Das kann ich nicht“, bekräftigt Klein und schüttelt den Kopf, wenn sie an die Aufregung zurückdenkt. Zu viel Rummel wäre um ihre Person gemacht worden, für ihre Nerven sei das nichts. Sie wolle mit ihrem Spiel Freude vermitteln, mehr nicht, betont sie.

Ihre Freizeit füllt Klein nicht mit Üben. Sie spielt nach Gehör, lädt sich auf Youtube Melodien herunter und spielt sie sofort nach. Nur schwierige Passagen geht sie noch mal an. Ansonsten fährt die 81-jährige Rentnerin Touren mit dem Roller durch den Bürgerpark, um sich fit zu halten. Auch geistig will sie nicht rosten. Auf Youtube und Facebook ist sie mit ihrer Musik vertreten. Das Layout für ihre selbstgebrannten CDs entwirft sie am Computer selbst.

Ihrem nächsten Auftritt fiebert sie bereits entgegen. „Obwohl ich nur vorher Lampenfieber habe. Wenn ich spiele, ist das vorbei“, erklärt sie. Nur bei den kleinen Geschichten und Anekdoten, die sie zwischendurch zum Besten gibt, sei ein wenig Aufregung dabei. Am Sonntag, 27. Mai, ist Edeltraut Klein mit zwei halbstündigen Programmen beim Frühlingsfest in Mahndorfer dabei.

Weitere Informationen

Wer die Entertainerin zu Vereins-, Familien- oder Volksfesten einladen möchte, kann dies unter Telefon 70 82 98 12 oder mundharmonika.spielerin@gmail.com tun.