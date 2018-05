Heinrich Germer war als Soldat in Dänemark, wo er jetzt von seinen Erlebnissen und Schuldgefühlen sprach. (PETRA STUBBE)

Er schluchzt. Die Worte bleiben ihm im Rachen stecken. Die Zuhörer in den Reihen vor ihm sind gut acht Jahrzehnte jünger und sprechen seine Sprache nur bedingt. Aber sie verstehen ihn dennoch. Heinrich Germer ist 96 Jahre alt, und an diesem Tag sitzt er vor dänischen Gymnasiasten.

Der Augenblick ist nur kurz, aber sehr eindrucksvoll. Germer schildert, wie er als junger Mann erfuhr, was die Nazis, für die er im Krieg an der Ostfront stand, in den Konzentrationslagern getan hatten. Er habe gewusst, dass es sie gab, aber nicht, was dort geschah.

Buch über ihn auf Dänisch

Eine Chance, ihm nicht zu glauben, gibt es nicht. „Da kommt vieles wieder hoch“, beschreibt er, nun wieder in Bremen sitzend, die Szene vor Ort, in der er auch seine Schuldgefühle schilderte, die ihn nach dem Krieg noch lange plagten. Zum Besuch in Dänemark kam es durch einen Urlaub seines Sohnes, der dabei die Journalistin und "Bed & Breakfast"-Betreiberin Suzi Elena Apelgren kennenlernte. Sie zeigte großes Interesse an Heinrich Germers Geschichte, worauf ein Buch und die Einladung nach Ulsburg in Dänemark folgten.

Zwei Wochen war Heinrich Germer zu Gast bei Suzi Elena Apelgren in Dänemark, die ein Buch auf Dänisch über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Einst hatte sein kurzes, aber prägendes Leben als Soldat, in Ulsburg im besetzten Dänemark begonnen. Dort wurde am 9. April, dem Tag der Besatzung, das Buch vorgestellt, in dem auch die einst von Heinrich Germer selbst gemachten Fotos aus dem Krieg Verwendung fanden. „100 Leute kamen, und 70 haben gleich ein Buch gekauft“, erzählt Germer. Daneben besuchte der Bremer zwei Schulklassen, einmal in Ringköbing sowie in Holstebroh, wo eine Veranstaltung für einen längeren Beitrag für das dänische Fernsehen aufgezeichnet wurde. Suzi Elena Apelgren übersetzte für ihn vom Deutschen ins Dänische, auch wenn die Schülerinnen und Schüler Deutschunterricht haben.

„Das war ein Riesenerlebnis“, blickt Heinrich Germer in Blockdiek zurück und zeigt sich begeistert über das rege Interesse der dänischen Menschen an seiner Geschichte. „Das Interesse ist weit größer als in Deutschland.“ Von dem Andrang zeigte er sich überwältigt: „Das habe ich so noch nicht erlebt.“

Neben den Schulveranstaltungen besuchte Germer auch den Truppenübungsplatz aus seiner Soldatenzeit. Heute werden dort, wo kein Gebäude aus der Kriegszeit mehr stehen, dänische Soldaten trainiert. Einige pensionierte Soldaten der Nachkriegsgeneration hätten sich auch sehr interessiert an seinen Erlebnissen gezeigt. Doch das beeindruckendste für ihn sei die Freundlichkeit der Menschen gewesen, die keine Vorbehalte gegenüber Deutschland oder einem einfachen, ehemaligen Soldaten wie ihm gezeigt hätten.

"KZs waren nicht der Anfang"

In Bremen zeigt Heinrich Germer ein altes Dokument, das seinem Schwager von Adolf Hitler als Reichssieger im Reichsberufswettkampf verliehen worden war. Das Bild des „Führers“ ist zerkratzt. Das sei seine Schwiegermutter gewesen, als diese vom Tod ihres Sohnes im Krieg erfahren hatte. Heinrich Germer hat überlebt, und er möchte seine Geschichte erzählen. Er würde auch gerne mehr an deutsche Schulen gehen. Denn aktuell besorgt ihn sehr der um sich greifende Antisemitismus. Dazu hätte er viel zu sagen und einige private Erlebnisse aus den 1930er-Jahren zu schildern. Die KZs seien nicht der Anfang gewesen, sondern die Fortsetzung.