Erst wurde auf dem Kunsthandwerkermarkt gestöbert, bevor sich die Besucher Kohl und Pinkel schmecken ließen. (Petra Stubbe)

Bratwurstduft strömt über den Parkplatz. Doch nicht nur die Nase führt Besucher zur Ludwig-Roselius-Allee 181. Den üppigen Tannenschmuck mit Lichterkette über dem Eingang des Stiftungsdorfes Ellener Hof verstehen viele Vorübergehende ebenfalls als Einladung. Bei Nieselregen und feuchter Kälte machen es sich die Ersten an Tischen unter dem Vordach gemütlich. Glühwein und eine Wurst vom Grill, mehr braucht es bei dem Schmuddelwetter nicht, um zusammenzustehen, zusammenzusitzen und ins Plaudern zu kommen.

Etliche Besucher sind gekommen, um beim traditionellen Lichterfest der Altenwohn- und Pflegeanlage dabei zu sein. Woher der kleine Weihnachtsmarkt in den Gängen des Erdgeschosses seinen Namen hat, vermag kaum jemand zu sagen. Barbara Amonatis, vom Stadtteilhaus Blockdiek, das wie der Ellener Hof von der Bremer Heimstiftung betrieben wird, erinnert sich. Bis vor wenigen Jahren bauten die Aussteller noch ihre Stände im Obergeschoss auf, wo die Decke mit mehr als 100 Lichtern geschmückt war. Der Name hat sich gehalten und nun symbolischen Charakter. „Hier wird Licht in den Alltag gebracht“, sagt Amonatis.

Liebevoll haben Kunsthandwerker aus der Region ihre zu einhundert Prozent selbst gemachten Sachen auf großen Tischen arrangiert. Längliche Flaschen mit Honigwein stehen Seite an Seite mit handgefertigten Seifen, Schmuck und Prickelleuchten.

Zum ersten Mal auf der Verkaufstisch-Seite ist in diesem Jahr Gudrun Ubben mit dabei. Die 71-Jährige fädelt winzige bunte Perlen auf, um dann Sterne, Ketten oder Taschen zu stricken. Ja, das Geschäft laufe ganz gut, gibt sich Ubben zufrieden. Nur an ihren persönlichen Lieblingen hängt ihr Herz vermutlich zu stark. An den Pompadours, Perlentaschen, die im 19. Jahrhundert als Aufbewahrung für Schnupftücher und Parfüm dienten, gehen die Besucher bewundernd vorbei. Verkauft hat sie noch keins.

Das schönste Stück ist weg

Es werde viel geguckt und gestaunt, sagt auch Ursula Eggerstedt, doch auch so manches Mal das Portemonnaie geöffnet. Ihr schönstes Stück sei gerade über den Ladentisch gegangen, bedauert sie. Die 70-Jährige hat ausgebreitet, was sie mit einer Häkelnadel in Stärke 1,5, einer guten Brille, viel Liebe und Ausdauer fertigen kann. Filigran gearbeiteter Tischschmuck, kleine Untersetzer für Gläser und Kerzen sind Beweise für ihre geschickten Hände. „Wir waren zehn Geschwister und hatten kein Geld. Da habe ich meiner Puppe einfach selbst die Kleider gemacht“, erinnert sie sich, warum sie schon im Kindesalter ein Faible für Handarbeiten entwickelte. Das Wissen um die Technik sei von Generation zu Generation weitergetragen worden. Schon die Großmutter habe gehäkelt. Was in den 60er-Jahren als unmodern empfunden wurde, werde jetzt wieder modern, sagt Eggerstedt und rückt schmunzelnd ein Schild inmitten der Halswärmer zurecht mit der Aufschrift „Solange dieser Schal mir passt, brauche ich keine Diät“.

Mit Spaß bei der Sache sind auch Wilhelmine Pickardt, Hannelore Herrmann und Lilo Meinke. Die drei Bewohnerinnen des Hauses – zwei sitzen auf ihren Gehwagen, eine steht daneben – nicken sich mit einem Gläschen Glühwein zu und lauschen den Klängen der Drehorgel. „Wir sind auch sonst eine lustige Gemeinschaft“, sagt Pickardt. Beim Lichterfest jedes Jahr dürfen sie nicht fehlen. Für ihre Wohnung habe sie bereits dekorativen Tischschmuck gekauft.

Auf besonderen Baumschmuck hat sich Helga Kirchmann spezialisiert. Die Ausstellerin aus Arsten hat sich von einer Werbesendung inspirieren lassen und schnöde Styroporkugeln in illustren Weihnachtsbaumschmuck verwandelt. In Folie gewickelt taucht sie ihre Rohlinge in heißes Wasser bis Motiv und Oberfläche verschmelzen und verziert sie an der Aufhängung mit Pailletten.

Eine ganz andere Motivation hatte Marlies Drusch als sie vor 20 Jahren mit Basteln anfing. Die 70 Jahre alte ehemalige Bankangestellte war durch eine Krebserkrankung ans Haus gefesselt und probierte sich in vielen Bereichen aus. Ihr Angebot von Stoffanhängern über kunstvoll gefertigte Geschenkkarten bis hin zu Kalendern zeugen von Kreativität und Sinn für Schönes. Nach fünf Jahren auf dem Lichterfest steuern Stammkunden gezielt ihre Waren an. „Der Markt spricht sich herum und wird immer besser angenommen“, sagt Sabine Schöbel, Leiterin des Hauses. Um ihn mit mehr Ausstellern zu vergrößern, müsse man eventuell im nächsten Jahr in der Kultur-Aula auf dem Gelände des Ellener Hofs veranstalten, überlegt sie.

Schöbel ist nicht nur begeistert, wie viel Zustrom das Lichterfest hat, sondern auch wie problemlos sich die Ideen des Klimaquartiers, einem vom Bund und der Bremer Heimstiftung initiierten Klimaschutzprojekts, am Ellener Hof umsetzen lassen. Statt von Papptellern zu essen und aus Plastikbechern zu trinken, bedienen sich die Gäste mit Porzellangeschirr. Auf Wasser aus Plastikflaschen wird ebenfalls verzichtet. Dafür gibt es Leitungswasser mit Zitronenscheiben.

Wer am Sonnabend beim Stöbern auf dem Ellener Hof nicht fündig geworden ist, hatte dazu am Sonntag beim Kunsthandwerkermarkt im Stiftungsdorf Osterholz in der Ellener Dorfstraße die Gelegenheit. Ob warme Kleidung, Fotografien, Glaskunst oder Keramik, an Unikaten mangelte es auch hier nicht. Hungrig musste hier ebenfalls niemand nach Hause gehen. Ein herzhaftes Kohl- und Pinkelessen stimmte auf die Wintersaison ein.