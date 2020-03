Ohlenhof. Historiker seien Reporter, die überall dort nicht dabei waren, wo etwas passiert ist, schrieb einst der englische Schriftsteller William Somerset Maugham. In diesem Falle waren die Historiker direkt vor Ort: 20 Jahre lang wurde das Stadtteilmagazin „Bremer Westen“ kostenlos an die Haushalte verteilt. Die rund 300 Ausgaben, die zwischen 1996 und 2016 erschienen, zeichnen in Echtzeit auf, was Gröpelingen in diesen beiden Jahrzehnten bewegte.

Eine Arbeitsgruppe der Geschichtswerkstatt Gröpelingen konnte gar nicht aufhören zu blättern und hat einige der wichtigsten Themen zu einer kleinen Ausstellung kondensiert, die vier Wochen lang im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen gezeigt wird. Die „Splitter aus dem Bremer Westen“ geben einen unmittelbaren Eindruck davon, wie sich Gröpelingen und die Welt in diesen entscheidenden Jahren verändert haben.

„Hättet Ihr nicht Lust, eine Zeitung für Gröpelingen zu machen?“: Mit dieser einfachen Frage beginnt die Chronik des „Bremer Westen“. Antje Büsing und Hans Ludwig hatten Lust, Zeit und ergänzten sich optimal: Ludwig brachte als erfahrener Journalist und Fotograf reichlich Erfahrung im Blattmacher-Milieu mit. Büsing – damals noch Studentin der Religionswissenschaften – den überzeugenden Charme und das Kommunikationstalent für den Umgang mit den Anzeigenkunden. Dass Gröpelingen für das Paar zunächst „völliges Neuland“ gewesen sei – kein Hindernis, sagt Hans Ludwig. „Das Kennenlernen ging viel schneller, als wir erwartet hatten.“

Die neue Gazette erschien ja auch am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ein alteingesessener Vorgänger – das „Gröpelinger Wochenblatt“ – war ein Jahr zuvor eingestellt worden und hatte viele gute Kunden zurückgelassen, die nur auf ein neues Medium warteten. „Damals war Gröpelingen noch sehr gesund. Es gab den aktiven Verein ,Handel, Handwerk und Gewerbe‘ und viele engagierte Geschäftsleute“, erzählt Ludwig. „Wir sind sofort gut angekommen“, bestätigt Büsing. „Die Anzeigen schneiten uns nur so ins Haus.“ Dankbar waren auch die vielen Vereine und Kulturschaffenden, die wieder einen Ort hatten, an dem sie ihre Termine und Mitteilungen veröffentlichen konnten.

Von Anfang an wollte das Blatt seiner Leserschaft mehr liefern als ein Vehikel für Anzeigen. Bereits in der ersten Ausgabe vom 24. Oktober 1996 hatten die beiden klargestellt, was der „Bremer Westen“ werden wollte: Man werde „das Gröpelinger Leben pointiert begleiten, Entwicklungen auf kommunalpolitischer Ebene transparent machen und sich einmischen“, hieß es in Ludwigs Editorial. Aufregen kann er sich über manches noch immer: Zum Beispiel über die „jahrelange Eierei“ rund um den Space Park, die „Schulden für Generationen“ generierte und dem Stadtteil nachhaltigen Schaden zufügte. So auch direkt dem „Bremer Westen“: „In diesen Jahren gaben viele alteingesessene Geschäfte auf. Die Angst vor der unbekannten Größe Space Park machte es schwer, gegen die Leerstände anzukämpfen“, erzählt der 71-Jährige. Neben dem schleichenden Schwund der Anzeigenkunden und der völlig veränderten Einzelhandelsstruktur machten zunehmend auch neue Werbeplattformen im Internet dem Blatt das Überleben schwer. „Irgendwann rechnete es sich einfach nicht mehr“, erklärt Büsing, die in den Jahren 2000 bis 2004 auch als Gröpelinger Stadtteilmanagerin fungierte.

Vor einigen Monaten gaben Büsing und Ludwig ihre gesammelten Werke in Form eines großen Kartons bei der Gröpelinger Geschichtswerkstatt ab. Die Vereinsvorsitzende, Karin Pfitzner-Brauer, aktivierte Mitglieder und Helfer, um die Ausgaben zu sichten, zeitlich und inhaltlich zu sortieren. Das dauerte erheblich länger als geplant, so Pfitzner-Brauer. „Wir blieben immer wieder bei den Texten hängen. Irgendwann wurde uns klar: Daraus müssen wir etwas machen!“ Eine Arbeitsgruppe wurde gegründet, thematische Schwerpunkte herausgearbeitet. Die „Splitter“-Ausstellung konzentriert sich bewusst auf wenige Themen wie den Space Park, die Sanierung des Lindenhof-Quartiers und den Tod des kleinen Kevin, und sie lässt Zeitungstexte, Fotos und Werbeanzeigen als unmittelbare Zeugen für sich sprechen.

Für Printmedien im Allgemeinen und kleine Lokal- und Stadtteilzeitungen im Besonderen ist die Digitalisierung eine Herausforderung. Verzichtbar seien sie als demokratisches Instrument und gesellschaftliches Korrektiv dennoch nicht, lautet Ludwigs feste Überzeugung: Erfahrungen etwa aus den USA zeigten, dass überall dort, wo Lokalblätter aufgegeben würden und die Informationskultur zerfranse, die Korruption wachse. Manchen Leserinnen und Lesern fehlt ihr vertrauter „Bremer Westen“ noch immer, weiß Büsing: „Wir werden bis heute gefragt: Wann kommt denn eure Zeitung wieder?“

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Splitter aus dem Bremer Westen“ kann bis einschließlich 6. April im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen, Beim Ohlenhof 10, besucht werden. Öffnungszeiten sind montags bis freitags 10 bis 13 Uhr sowie montags, donnerstags und freitags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.