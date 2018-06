Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ruft in dieser Online-Umfrage unter www.fahrradklima-test.de alle Radfahrer und Radfahrerinnen dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten.Der Test soll Politik und Verwaltung Rückmeldungen zu Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung geben. Die Gewinner-Städte werden im Frühjahr 2017 ausgezeichnet.

Der ADFC-Vorsitzende der Hansestadt, Tobias Wolf dazu: „Bremen und Bremerhaven haben für den Radverkehr in letzter Zeit eine Menge getan. Die fortgesetzte Ausweitung der Fahrradpark-Möglichkeiten, eine noch nicht ganz optimale Premiumroute zwischen City und Universität, die kontinuierliche, wenn auch etwas stockende Verbesserung von Ampelschaltungen, die Aufrechterhaltung der Radweg-Sanierungsmittel trotz Haushaltsnotlage, neue Schutzstreifen und Fahrradpiktogramme waren gute Schritte. Jetzt geht es um die Frage: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut – was nicht? (...)“

Bei der bundesweiten Online-Umfrage werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt – beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren insgesamt sicher anfühlt. Mehr als 100 000 Bürger hatten 2014 mitgemacht und die Situation in 468 Städten in ganz Deutschland beurteilt. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt. Das Bundesverkehrsministerium fördert den Test finanziell.