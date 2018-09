Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Aktionstag für Kinder in Kairo

Westend. In der St.-Marien-Schule, Hauffstraße 2, wird am Sonnabend, 2. März, Hilfe für Kinder in den Slums von Kairo geleistet. Beim "Aktionstag Schwester Maria" von 10 bis 15 Uhr gibt es auf dem Schulgelände Theater- und Musikaufführungen, ein Flohmarkt und eine Tombola. Mit dabei sind der Zirkus Buntelli, das Figurentheater "Liedewei", die Trommelgruppe "Kuku" und der Schulchor. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die katholische Grundschule die Arbeit von Schwester Maria Grabis in Kairo. Von den Erlösen konnten Arzt- und Sozialstationen, ein Gesundheitszentrum sowie Kindergärten und Schulen mitfinanziert werden. Mehr Informationen zum Hilfsprojekt gibt es bei Rosemarie Diederichs unter Telefon 3809370.