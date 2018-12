Wanderausstellung im Diako

Bewegt leben bei und nach Krebs

Riri

Ohlenhof. Die Wanderausstellung "Bewegt leben" der Bremer Krebsgesellschaft ist von Donnerstag, 31. Januar, bis bis Freitag, 15. Februar, im Zentrum für Strahlentherapie am Diako, Gröpelinger Heerstraße 406-408, zu sehen. Auf 13 großformatigen Fotoplakaten zeigen und beschreiben zwölf Frauen und Männer mit einer akuten oder überstandenen Krebserkrankung, was Bewegung für sie bedeutet, welche Form sie regelmäßig für sich nutzen und wie ihnen das gelingt. Begleitet werden sie dabei von bekannten Bremern mit gleichen sportlichen Interessen, von denen einige selbst an Krebs erkrankt sind.