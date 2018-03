Der Verein Sea Shepherd Deutschland lädt am Sonntag, 6. Juli, um 15 Uhr ins „Cinespace“-Kino in der Waterfront, AG-Weser-Straße 1, zur Filmvorführung „Blackfish“ ein. Das ist eine Dokumentation über die Hintergründe der tragischen Unfälle rund um die Schwertwale in Amerikas Vergnügungsparks. Die Liste von Unfällen, teils mit tödlichem Ausgang, die von Walen in Gefangenschaft verursacht wurden, liest sich lang. Wo liegen die Ursachen für diese Attacken? Gabriela Cowperthwaite nähert sich mit ihrer Dokumentation „Blackfish“ den, eigentlich friedlichen, Säugetieren, rollt die tragischen SeaWorld-Unfälle auf, stellt Verantwortliche und Experten zur Rede.