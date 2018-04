Chormusik der Romantik flutet am Sonntag, 6. Juli, die Findorffer Martin-Luther-Kirche, Neukirchstraße 86. Ab 18.30 Uhr führt der Chor der Martin-Luther-Gemeinde unter der Leitung von Kirchenmusiker Christian Faerber die Originalfassung der Messe in D-Dur op. 86 von Antonin Dvorák auf. Lars Blumenstein begleitet die Sänger an der Beckerath-Orgel. Zu Beginn spielt er die sechste Orgelsonate von Felix Mendelssohn Bartholdy über den Choral „Vater unser im Himmelreich“. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.