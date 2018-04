Noch bis Donnerstag, 13. Oktober, stehen – in Kooperation mit dem Oldenburger Computermuseum – zahlreiche Spiele-Klassiker zur Verfügung.Bei den großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern werden Erinnerungen an früher wach: Vom Kultspiel Pong aus den Siebzigerjahren über Ms. Pac-Man auf dem Atari bis hin zu International Soccer auf einem C 64 und Super Mario auf Nintendos NES-Konsole von 1983 dürfen sie sich zu den Öffnungszeiten (montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, sonnabends 10 bis 13 Uhr) bei stets freiem Eintritt daran versuchen.

Das Oldenburger Computermuseum hat sie der Stadtbibliothek Bremen-West als Leihgabe vorübergehend zur Verfügung ­gestellt.