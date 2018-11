In den Altersgruppen bis vier, vier bis acht und acht bis zwölf Jahre wird es jeweils drei glückliche Gewinner geben. Zu gewinnen gibt es Gutscheine des Spielwarenhandels Sanders im Wert von 10, 20 und 30 Euro. Abgabeschluss für die fertig bemalten Herzen ist Dienstag, 25. Oktober, die Gewinner werden am verkaufsoffenen Sonntag, 30. Oktober, um 15 Uhr im Jan-Reiners-Center bekannt gegeben und prämiert. Am Ende wird aber kein Kind ohne ein kleines Dankeschön nach Hause gehen, versichern die Organisatoren.