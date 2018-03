Ein Button mit einem orangefarbenen Anker darauf zierte die Jacke von Senatsbaudirektorin Iris Reuther, als diese kürzlich gemeinsam mit Berliner Landschaftsplanern und Architekten im Fachausschuss „Dedesdorfer Platz“ des Waller Beirats mit den Wallern über die weitere Entwicklung des ehemaligen BSV-Platzes diskutiert hat.

Der minimalistische und doch markante Ansteckknopf ist – ebenso wie die „Walle“-Straßenbahn, die seit Juni durch ganz Bremen fährt – Teil der Imagekampagne „Echt Walle“. Damit wollen der Waller Beirat und Waller Geschäftsleute stellvertretend für die rund 27 000 Stadtteilbewohner in ganz Bremen „Lust auf Walle“ machen.

Außensicht und Lokalstolz stärken

Angeschoben wurde die Aktion vor genau einem Jahr. Insbesondere durch Rainer Imholze, der im Bauressort für den Bereich Zentren- und Innenstadtentwicklung verantwortlich ist. Über das Bundesprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ hat er Fördermittel akquiriert, um unter dem Motto „Echt Walle“ gemeinsam mit Ortspolitikern und Geschäftsleuten eine neue Marke für den Stadtteil zu gestalten und diese im Bremer Stadtgebiet bekannt zu machen.

„Menschen in Walle sind Überlebenskünstler. Menschen in Walle sehen ihren Stadtteil positiver als von außen draufgeschaut wird“, stellt Alex Becker fest. Der 1. Vorsitzende des Vereins Waller Geschäftsleute möchte weitere Mitstreiter für die Imagekampagne gewinnen. „Ziel ist, sowohl die Außensicht auf Walle zu verbessern als auch den Lokalstolz zu bestärken.“

Wie weit das gelingt, dazu zogen die Initiatoren der Waller Imagekampagne mit einem „Abend im Zeichen des Ankers“ im Schuppen Eins eine Zwischenbilanz. Und sie blickten gemeinsam mit rund 150 Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Kirchen, Kultur und Sport nach vorn. Der bunte Anker, der auf Buttons, Postkarten und Stofftaschen gedruckt wurde, „funktioniert“, stellten sie dabei zufrieden fest: Häufig werde gefragt, woher das Symbol komme und was es bedeute, berichteten seine Träger. Diese Rückmeldung freut Alex Becker. „Walle war schon immer am Puls der Zeit. Der Stadtteil ist seit 1848 kontinuierlich von einem Dorf über einen Hafen- und Arbeiterstadtteil gewachsen hin zu einem lebendigen, urbanen Teil des modernen Bremen“, betont er. „Walle steht für Tatkraft, Weltoffenheit, Innovation, das Miteinander von Alt und Neu und vor allem für Toleranz. Diese Werte wollen wir mit ‚Echt Walle’‘ vermitteln.“ Jetzt müsste aus dieser Dachmarke eine echte Imagekampagne entwickelt werden. Dazu lädt er alle Akteure im Stadtteil ein: „Bringt Euch ein! ‚Echt Walle‘ ist eine Marke zum Mitmachen!“ Dieser Aufruf stößt auf offene Ohren, wie in vielen Statements deutlich wurde. BSAG-Vorstandssprecher Wilfried Eisenberg stellte die große Bedeutung Walles für die Mobilität in der Stadt heraus. Für das Organisationsteam der „Bremen Challenge“ stellte Jens Heeren die neue Streckenführung und die „Brompton National Championship“ von Alt-Walle in die Überseestadt im August vor. Teilnehmen kann jeder, der ein Brompton Faltrad fährt und Helm, Hemd, Krawatte, Sacko und Shorts trägt.

Sabine Lucas von der Kita Waller Park wies auf die hohe Bedeutung ausreichender Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder im Stadtteil hin und machte klar: Walle ist ein kinderfreundlicher Stadtteil. Gunnar Held, Pastor der evangelischen Immanuel-Gemeinde, wies auf die Offenheit des Stadtteils hin – auch für Flüchtlinge, die aktuell aus Syrien und anderen Krisengebieten in Walle aufgenommen werden.

In den nächsten Monaten wollen die Waller Geschäftsleute als Kooperationspartner des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr und des Beirats Walle eine umfassende Imagekampagne erarbeiten. „Nehmen Sie am öffentlichen Leben teil, wir haben ein Ohr für Sie“, unterstrich Alex Becker und wies noch auf einen Termin hin: Der Hafen-Klönschnack, ein Nachbarschaftstreff der Firmen und Mitarbeiter der Überseestadt, trifft sich alle zwei Monate – das nächste Mal heute 27. März, 18 Uhr, im Steigenberger Hotel Bremen, Am Weser Terminal 6.