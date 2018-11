Weidedamm. "Wir sind so richtig zwischendrin", findet Timon, 14 Jahre. Zum Beispiel, wenn es darum gehe, Partys zu feiern. Für die Kinderdiscos zu groß, für die richtigen Discos noch zu jung: "Da darf man erst ab 16 Jahren rein", erklärte Lili, ebenfalls 14. Und Angebote wie die "Konfus-Partys" der Martin-Luther-Gemeinde seien eben nicht jedermanns Sache, weiß Timon. Gemeinsam mit Anja Wohlers aus dem Findorffer Beirat bildeten die Neuntklässler der Oberschule Findorff eine Arbeitsgruppe und überlegten sich, an welchem Ort in Findorff ein Angebot eingerichtet werden könnte, das dem Geschmack der Zielgruppe entspricht. Das Freizi selbst wäre ein guter Ort, fand Anja Wohlers, doch am Wochenende ist kein Personal im Haus. Dass sich eine Lösung finden lässt, da ist die Stadtteilpolitikerin allerdings optimistisch, und der Beirat könnte mit eigenen Mitteln ein solches Jugendprojekt finanziell unterstützen.

Ein Ort für politische Arbeit

Einen Ort für politische Arbeit wünschten sich Philine, Jaro und Lukas. Dass ein Bedarf dafür besteht, dafür gab es für die sechzehnjährige Philine keinen Zweifel. "Es gibt viele von uns, die sich für politische Themen interessieren und sich auch gerne aktiv gegen Diskriminierung, Rassismus, Homophobie oder gegen Rechts einsetzen möchten", so die Elftklässlerin. "Manche davon engagieren sich in politischen Gruppen im Viertel, aber den meisten von uns wäre der Weg zu weit." In der Schule oder im Jugendfreizeitheim gäbe es Möglichkeiten, sich räumlich zu etablieren, doch am liebsten wäre den Jugendlichen ein neutraler Ort mit flexiblen Öffnungszeiten, erklärt Philine.

Rund 3200 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren leben in Findorff. Doch gerade die Jugend "findet im Findorffer Straßenbild nicht statt", konstatiert Inge Kilian, die als Referatsleiterin im Amt für Soziale Dienste (ASD) für die Findorffer Jugend zuständig ist. Treffpunkte und gezielte Freizeit- und Kursangebote für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren, Räume für politisches Engagement und für Bandproben gehörten zu den meist geäußerten Wünschen der jungen Leute. Eine besonders große Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit einem Ort, von dem sich die Jugendlichen ausgeschlossen fühlen, obwohl er Findorff so nahe liegt: "Ganz viele Jugendliche wünschen sich, dass sich der Bürgerpark mehr für sie öffnet", erklärt Inge Kilian. "Sie hätten gerne Orte, an denen sie sich im Park aufhalten können, sich auf Bänken treffen oder Fußball spielen dürfen, ohne Ärger zu bekommen."

Im Rahmen des Fachtags, an dem neben Behördenvertretern auch Vertreter aus Beirat, Schulen und Jugendfreizeitheim teilnahmen, nahmen rund 25 Jugendliche der Jahrgänge fünf bis 12 der Oberschule Findorff die Gelegenheit wahr, ihre Wünsche zu äußern und ihre Prioritäten zu setzen. Für die erwachsenen Teilnehmer gilt das als Handlungsauftrag. In Kooperation mit den Jugendlichen sollen nun Lösungsmöglichkeiten gefunden werden. Die Ergebnisse werden in einem weiteren Fachtag im Mai präsentiert, erklärt Inge Kilian.