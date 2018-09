Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die sechs Leben der Mascha Kaléko

Alexander Klay

Lindenhof (aky). In die Welt der jüdischen Dichterin Mascha Kaléko wollen Christiane Hahn-Büthe und Felix Kroll am Sonntag, 27. Februar, ab 17 Uhr im Torhaus Nord, Liegnitzstraße 63, eintauchen. Sie zeichnen die sechs Lebensstationen der Lyrikerin nach, die in den 1920er-Jahren zur Berliner Bohème um Tucholsky, Brecht, Ringelnatz, Kästner zählte und 1938 nach New York, später nach Israel emigrierte. Der Eintritt beträgt zehn, ermäßigt sieben Euro. Kartenreservierung bei Kultur Vor Ort unter Telefon 6197727 oder per Mail unter info@kultur-vor-ort.com.