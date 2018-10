Das war vor fast einem Jahr. Inzwischen sind die vier in Klasse zehn der Oberschule an der Helgolander Straße und haben ihre Erfahrungen aufgeschrieben und in einem Newsletter veröffentlicht.

Dahinter steht eine neue Kooperation der Schule an der Helglander Straße mit der Handwerkskammer Bremen, die es Schülern bei der Berufsorientierung erleichtern soll, sich umfassend zu informieren: Die Redaktionsleitung des Handwerkskammer-Magazins „HIB“ bringt den Schülern das journalistische Handwerkszeug näher, damit sie sich im Praktikum ausgiebig mit ihren Berufsfeldern beschäftigen und Fragen stellen. So werden sie motiviert, sich direkt an der Quelle über Ausbildung, Arbeitsalltag, Zukunftsperspektiven, Weiterbildungswege oder Verdienstmöglichkeiten im jeweiligen Berufsfeld zu informieren. Das Projekt soll mit weiteren Klassen fortgesetzt werden, um den Newsletter Stück für Stück zu erweitern. „So bleiben die Praktikumsberichte nicht in der Klasse, sondern sie werden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und sie liefern Ideen für andere Schüler“, sagt Schulleiterin Ingrid Brücker-Götz. Und auch die Älteren haben einen ganz praktischen Nutzen: Sie müssen sich inhaltlich wie sprachlich intensiv mit dem Beruf auseinandersetzen, den sie drei Wochen lang vor Augen haben. Das schärft den Blick für das Wesentliche und hilft dabei, die berufliche Zukunft genauer ins Visier zu nehmen.

Interessant und abwechslungsreich

„Mir hat besonders das Basteln mit den Kindern Spaß gemacht“, erzählt Pia. Sie hat in einem Gröpelinger Kindergarten mitgearbeitet, den sie selbst als Kind besucht hat. Stine war Praktikantin am Bremer Amtsgericht; eine Bekannte ihrer Eltern ist dort beschäftigt und hatte die heute 16-jährige Oslebshauserin auf die Idee gebracht, sich dort zu bewerben. Und es hat ihr gefallen: „Ich habe viel Zeit beim Gerichtsvollzieher verbracht. Es war sehr abwechslungsreich und ich habe dort sehr viel gelernt.“ „Ich wollte gerne in einen großen Betrieb“, sagt Zlatko. Per Internet-Fragebogen hatte er sich bei Mercedes beworben und tatsächlich eine Zusage bekommen, sodass er dort in den Autotüren-Bau hineinschnuppern konnte. Tobias hat bei der Gestra erfahren, wie ein Zerspanungsmechaniker arbeitet. „Ich möchte nach der Schule eine Ausbildung machen“, hat der 15-jährige Waller entschieden, „denn es ist abwechslungsreich.“

Jetzt haben Vertreter der Handelskammer und Ramin Meschgbu, Fachbereichsleiter Arbeits- und Berufsorientierung an der Oberschule, vier achten Klassen das Projekt vorgestellt, für die Anfang nächsten Jahres ein dreiwöchiges Berufspraktikum ansteht. Dabei haben die Schüler erste Einblicke dazu bekommen, welche Möglichkeiten sich ihnen nach einer Berufsausbildung bieten. Sie können ihren Meister machen und einen eigenen Betrieb übernehmen, sagt die stellvertretende Handwerkskammer-Geschäftsführerin Angelika Pfeifer: „Das Handwerk bietet hervorragende Berufsaussichten, viele Betriebe sind auf der Suche nach motiviertem Nachwuchs. Und vielerorts sind die Inhaber schon in fortgeschrittenem Alter und suchen Nachfolger.“

Schüler, die wissen möchten, welche Ausbildungsbetriebe es gibt und wie man an sie herankommt, können sich an Elena Komar vom Programm „Passgenaue Besetzung von Ausbildungsplätzen im Handwerk“ bei der Kammer wenden. Komar bringt Unternehmen und Nachwuchs zusammen und vermittelt Ausbildungsplätze. Sie hat Kontakt zu mehr als 130 Ausbildungsbetrieben und sagt: „Wie kommt man da dran? Übers Praktikum!“

Für viele der Achtklässler liegt ihre berufliche Zukunft gefühlt noch in weiter Ferne. Das war bei Pia, Tobias, Zlatko und Stine damals ähnlich. „Keiner hatte wirklich Lust, sich einen Praktikumsplatz zu suchen. Aber irgendwann merkt man, dass es gut ist“, sagt Stine rückblickend. „Man sollte sich rechtzeitig um einen Platz kümmern“, meint Pia. Das Praktikum sei schließlich eine gute Gelegenheit, etwas auszuprobieren. „Man sollte sich überlegen: Was macht mir Spaß und was kann ich?“, raten die vier allen jüngeren Schülern. Sie sind überzeugt: „Egal, welche Erfahrung man dabei macht – ob gute oder schlechte: Es sind Erfahrungen!“

Der Schüler-Newsletter ist auf der Webseite www.os-helgolander.de unter „Die Schule/Berufsorientierung“ zu finden. Mehr Informationen über die Handwerkskammer und Kontaktdaten zum Programm „Passgenaue Besetzung“ gibt es unter www.hwk-bremen.de.