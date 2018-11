Ziel ist eine Wohlfühlatmosphäre, in der die Sozialpädagogen Zugang zu den von ihnen betreuten Kindern bekommen. Durch die Spende konnten zwei Mitarbeitende zudem an einer speziellen Ausbildung teilnehmen.

Christian Weber und Arnold Knigge hatten keine Berührungsängste. Sie probierten die Handpuppen aus, lieferten sich mit den sogenannten Anti-Aggressions-Baumstämmen aus Schaumstoff ein kleines Gefecht und bestaunten besondere Bälle. Diese sind mit Aufgaben beschriftet, wie "Lächle jemanden an" oder "Summe einen Ton". Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahren lernen einzeln oder in kleinen Gruppen, wie sie mit Ärger, Traurigkeit oder Verzweiflung umgehen. Sie kommen zur Ruhe oder werden angeregt.

Die Vertreter der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe fragten interessiert nach. Christian Weber sagt: "Es gibt nichts mehr, was normal ist. Die Hilfebedürftigkeit muss zugenommen haben." Die Leiterin der Erziehungshilfe Gabriele Witte erklärt: "Die Gesellschaft ist auch sensibler und die Problematiken der Familien sind komplexer geworden."

Bei der Caritas-Erziehungshilfe gGmbH arbeiten zirka 115 Mitarbeitende. Sie betreuen rund 300 Familien, die nach Einschätzung des Jugendamtes bei der Erziehung ihrer Kinder Unterstützung brauchen. Dazu arbeiten die Mitarbeitenden in und mit den Familien, haben aber auch teilstationäre oder stationäre Angebote an sieben Standorten in Bremen – auch in Walle.