Im November hatte Wolfgang Bulling vom Referat Tagesbetreuung im Ressort „Kinder und Bildung“ dem Gröpelinger Beirat die korrigierten Ausbaupläne bis zum Kitajahr 2019/20 vorgestellt. Damals wurde noch nach einem dritten Interims-Standort gesucht, an dem im Rahmen des „Sofortprogramms Mobilbauten“ (Sopromob) vorübergehend Container aufgestellt werden können.

Angedacht war neben dem Gelände der Kita Schwarzer Weg (Mobilbauten für zwei Gruppen mit insgesamt 40 Kindern über drei Jahre, Träger ist Kita Bremen) und bei der Schule auf den Heuen (Mobilbauten für 20 Kinder unter drei Jahren und 40 Kinder über drei Jahren, Träger ist die Hans-Wendt-Stiftung) das Gelände der Schule an der Fischerhuder Straße. Diese Fläche war jedoch schon bald wieder aus der Planung herausgefallen. Eine Ersatzfläche hat die Behörde nun in Walle gefunden: Dort sollen an der Langen Reihe auf dem Gelände des Schulzentrums Walle vorübergehend zwei Gruppen für insgesamt 40 Gröpelinger Kinder über drei Jahren eingerichtet werden. Diese vom Träger na'kita betriebene Einrichtung ist der Vorläufer einer Kita, die beim Turn- und Rasensportverein Bremen (Tura) an der Lissaer Straße entstehen soll.

Insgesamt werden in Gröpelingen somit zum nächsten Kitajahr 140 zusätzliche Plätze über Sopromob geschaffen. Nachdem kürzlich der Gröpelinger Beirat dieser Planung zugestimmt hatte, haben nun auch die Waller Ortspolitiker dafür mehrheitlich grünes Licht gegeben – er glaube nicht, dass es in Gröpelingen keine Flächen gebe, monierte allerdings Franz Roskosch (CDU), der den Standort an der Langen Reihe aus verkehrstechnischer Sicht und wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zu der deutlich älteren Schülerschaft für ungeeignet hält. Auch für Waller Kinder will die Behörde im Stadtteil kurzfristig insgesamt 70 zusätzliche Plätze mit dem Aufbau von Mobilbauten schaffen. Als Standorte wurden dafür das Gelände der Kita Löwenzahn an der Schleswiger Straße (40 Plätze für Kinder von drei bis sechs Jahren, Träger ist Kita Bremen) und eine Fläche am Überseetor schräg gegenüber vom neuen Port-Hotel beim BLG-Forum ausgewählt. Dort soll es eine Gruppe für zehn Kinder unter drei Jahren und eine Gruppe für 20 Kinder über drei Jahren geben; Träger ist der Verein Drachenkinder.

Auf dem Gelände der Kita Löwenzahn werden somit übergangsweise 152 statt 100 Kinder betreut. Man müsse also ganz schön zusammenrücken, unterstrichen die beiden Einrichtungsleiterinnen – man sehe aber den Bedarf und wenn es nun vorübergehend so sei, dann wolle man für Familien und Mitarbeiter das Beste daraus machen.

Alle Sopromob-Kitas sind zunächst für 23 Monate geplant; eine Verlängerung auf bis zu 36 Monate wäre Bulling zufolge bei Bedarf möglich. Elternvertreter mahnen, die aktuelle Entwicklung im Kitabereich frühzeitig in die Kalkulation der zukünftig benötigten Schulplätze einzubeziehen – und zwar bei Grund- wie Oberschulen. Andernfalls seien dramatische Engpässe bei den Schulplätzen vorprogrammiert.