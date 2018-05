Lindenhof. Der 6. November wird ihr Tag. An diesem Sonntag werden die 15 jungen Gröpelingerinnen und Gröpelinger vor dem Werftarbeiterdenkmal allen, die zuhören mögen, etwas erzählen. Ein großer Auftritt auf dem „Feuerspuren“-Festival ist immer aufregend, aber was diesen noch aufregender macht: Die Jugendlichen der Vorklasse an der Neuen Oberschule Gröpelingen sind gerade erst dabei, die deutsche Sprache zu lernen. Unterstützt von Geschichtenerzählerin Julia Klein und Kunstvermittlerin Dominika Pioskowik bestücken sie schon seit Wochen das „Kamishibai“ mit Bildern und Erzählungen.

Das Kamishibai müsste in Gröpelingen inzwischen fast jedes Kind kennen. Es ist das Erzählfahrrad, mit dem der Verein „Kultur vor Ort“ schon seit sechs Jahren unterwegs ist. Ein „Kamishibai“ – übersetzt: „Papiertheater“ – ist eine Art einfaches mobiles Straßenkino. Mit solch speziell ausgerüsteten Fahrrädern fuhren japanische Süßigkeitenverkäufer durch die Dörfer und Städte. Wo immer sie halt machten, packten sie ihre Bilder aus und erzählten Geschichten. Bevor in den 1950er-Jahren das Fernsehen in die Haushalte einzog, gab es in Japan 10 000 Erzählfahrräder, heißt es.

Bei „Kultur vor Ort“ setzt man das fast vergessene Medium als komfortables Transportmittel für die Kreativität ein. „Die Verbindung von sprachlichem und bildnerischem Gestalten ist ein sehr guter Weg, Geschichten erzählen zu lernen“, erklärt Julia Klein. Bereits zum dritten Mal arbeitet sie mit Gröpelinger Vorklassen. Die Jugendlichen der Klasse von Malgorzata Bartsch sind zwischen zwölf und 16 Jahre alt. Sie stammen aus Bulgarien, Rumänien, Syrien, Serbien, Somalia und Ghana und sind erst vor einigen Monaten, manche erst vor ein paar Wochen, in Gröpelingen angekommen.

Sie haben sich in zwei Teilgruppen zwei Geschichten ausgedacht. Was genau das Publikum zu hören bekommen wird, darf natürlich nicht ausgeplaudert werden. „Nataschas Abenteuerreise“ ist der Titel der einen Geschichte, erzählt die fünfzehnjährige Yana. „Das gute Herz“ hat die zweite Erzählergruppe ihre Geschichte genannt, erklärt Edwin, ebenfalls 15 Jahre. Die Hauptfiguren machen sich auf ihren Weg in die Welt und müssen sich vielen Herausforderungen stellen, bis sie ihr Ziel erreichen – und das, verrät Julia Klein, fällt in beiden Geschichten ganz unterschiedlich aus.

Neben der deutschen Erzählsprache werden auch Wörter und Sätze aus dem Türkischen, Russischen, Schwedischen, Dänischen oder Italienischen zu hören sein – Sprachen, die die Jugendlichen selbst mitbrachten. Ihre Geschichten erzählen unter anderem von jungen Helden und auch davon, wie Sprache dabei hilft, sich im Leben zurechtzufinden.

Die „Feuerspuren 2016“ starten am Sonnabend, 5. November, 19 Uhr, mit der „Langen Nacht des Erzählens“ im Lichthaus. Am Sonntag, 6. November, werden in mehr als zwanzig Lokalitäten rund um die Lindenhofstraße Geschichten in vielen Sprachen erzählt. Das Motto des zehnten Gröpelinger Erzählfestivals lautet: „Es wird heiß“. Um 18 Uhr zieht der traditionelle Lichterzug vom Bibliotheksplatz an die Weserpromenade. Dort bildet das große Abschlussfeuerwerk das feurige Finale der Feuerspuren 2016.

Über das komplette Programm informiert die aktuelle Feuerspuren-Broschüre, die wichtigsten Informationen sind im Internet unter der Adresse www.feuerspuren.de zu finden.