Szene aus dem Tanzstück: Die kleine Tyra aus Lesum (rechts mit Hosenträgern) verteidigt sich und ihre Freunde gegen den Vorwurf, eine Mitschülerin durch die Veröffentlichung eines Fotos im Internet bloßgestellt zu haben. CM·FOTOS (4): CHRISTIAN MARKWORT

Um Schlag Mitternacht ist es soweit: Zahlreiche helfende Hände haben dafür gesorgt, dass eine Torte sowie viele kleine Geschenke bereitstehen, als für das Arton Veliú ein neues Lebensjahr beginnt. Der bekannte Regisseur, Choreograf und mehrfache Hip-Hop-Weltmeister feiert am Rande der Abschluss-Gala des Tanzprojektes „Große Pause II“ seinen 35. Geburtstag – und darf sich nach dem fast ein Jahr andauernden Mammutprojekt über Glückwünsche der vielen jungen Beteiligten freuen. Doch Veliú gibt sich bescheiden: „Nicht ich, sondern meine Akteure sollten heute im Mittelpunkt stehen.“

Libena aus Hemelingen (rechts) spielt eine Schülerin, die mit anderen in Konflikt gerät. CM

Seine Akteure – voller Stolz spricht der Initiator des Projekts von den rund 80 Mitwirkenden im Alter zwischen zehn und 23 Jahren. Es ist ein stadtteilübergreifendes Projekt, das seinesgleichen sucht. Fast alle Bürgerhäuser haben sich dafür unter Federführung des Regisseurs zusammengetan.

„Zunächst war ich etwas skeptisch“, sagt Karin Wolf, stellvertretende Leiterin des Bürgerhauses Obervieland. Ein Grund dafür sei der logistische Kraftakt gewesen. Ein weiterer: Veliú habe keine pädagogische Ausbildung abgeschlossen. Doch nachdem sie den Regisseur beim ersten Teil des Tanzprojektes kennengelernt hatte, sei sie überzeugt gewesen, „dass wir Verantwortlichen ihm ebenso vertrauen können wie es auch die Eltern der Beteiligten können.“ Arton Veliú sei „eine absolute Respektsperson für die Kids“ und habe „unsere Sorgen durch seine authentische und mitreißende Art im Handumdrehen weggeblasen.“

Nadine aus Schwachhausen (Mitte) spielt das Opfer eines sogenannten Shitstorms. CM

Erste große Kooperation

Ähnlich äußern sich auch die Vertreter der übrigen Bürgerhäuser: Karin Wolf aus Obervieland und Ralf Jonas vom Bürgerhaus Oslebshausen, Jutta Möller vom Bürgerzentrum Neue Vahr, Claudia Strauss vom Bürgerhaus Weserterrassen und Susanne Appel vom Bürger- und Sozialzentrum Huchting. Von dem Projekt und seinem Macher zeigen sie sich begeistert. Mit dieser ersten großen Kooperation sei ein gemeinsames Ziel in greifbare Nähe gerückt: „Wir wollen die Marke Bürgerhaus etablieren“, formuliert es Ralf Jonas. „Durch diese gelungene Zusammenarbeit bei dem Tanzprojekt haben auch wir Pädagogen uns untereinander besser kennengelernt.“ Großen Dank zollen die Vertreter der Bürgerhäuser außerdem den Eltern und Verwandten der Kinder und Jugendlichen. Schließlich hätten sie die jungen Tänzer quer durch die Stadt zu den zahlreichen Proben und Aufführungen fahren müssen, sage Jonas. „Alles zum Wohle der Kids“, ergänzt Karin Wolf.

Ralf Jonas, Bürgerhausleiter CM

„Ich bin sehr stolz auf meine Akteure“, bekundet Arton Veliú. „Jedem einzelnen von ihnen gebührt großes Lob.“ Trotz mancher Schwächeperiode aufgrund von Schulstress, anderer Aktivitäten oder Erkrankungen hätte sich der Großteil der Kinder und Jugendlichen sehr diszipliniert und engagiert gezeigt. Nur wenige seien während der einjährigen Kooperation abgesprungen, die meisten hätten mitgezogen. „Es ist toll zu sehen, wie sehr sich die Kids entwickelt und an ihrer Persönlichkeit gearbeitet haben“, sagt Veliú.

Gleichzeitig hätten die meisten Beteiligten auch die Chance genutzt, um über die Grenzen ihres eigenen Stadtteils hinaus Bremen besser kennenzulernen. „Ich war echt erschrocken, als ich hörte, dass einige aus Obervieland noch nie in Oslebshausen oder in Vegesack gewesen sind“, erinnert sich Veliú. Dank der ständig wechselnden Proben in den verschiedenen Bürgerhäusern habe sich das geändert.

Arton Veliú, Projektleiter CM· (Laura Albus)

Veliú macht aus seinem Erfolgsrezept im Umgang mit Kindern und Jugendlichen kein Geheimnis: „Ich übertrage ihnen einfach Verantwortung für sich und die gesamte Gruppe“, sagt er mit einem Lächeln. „Dadurch erfahren sie eine ihnen häufig unbekannte Wertschätzung und bekommen ein größeres Selbstvertrauen.“

In vielen Kindern und Jugendlichen aus der Gruppe erkenne sich der gebürtige Kosovo-Albaner wieder, erzählt er. In seiner eigenen Kindheit habe auch er kämpfen müssen, um endlich auf den Weg des Erfolgs zu gelangen. „Ich brauchte als kleiner Junge und später als Jugendlicher eine führende Hand“, sagt Veliú. „Und genau diese möchte ich nun den Kids für deren erfolgreiche Zukunft entgegenstrecken.“