Weidedamm. Mit der Sportgemeinschaft Findorff geht es ab ins Sommerferienprogramm und zwar mit einem Hip-Hop-Spezial für Jugendliche ab 15 Jahre und junge Erwachsene. Vermittelt werden die Grundtechniken des Hip-Hop. Schnelle, präzise Fußarbeit und rhythmische Körperbewegungen werden in Schrittkombination, Drehungen und Sprüngen erarbeitet. Zur Musik werden die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Choreografien entwickeln. Der Kursus läuft am Sonnabend und Sonntag, 21. und 22. Juli, jeweils von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Gesundheitshalle, Gothaer Straße 60.