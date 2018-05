Spielplatz Gohgräfenstraße

Interkulturelles Kicken

Marion Schwake

Lindenhof. Im Rahmen der fünften Bremer Integrationswoche veranstaltet der Gesundheitstreffpunkt West an der Lindenhofstraße an diesem Freitag, 9. September, von 16 bis 19 Uhr auf dem Ballspielplatz an der Gohgräfenstraße ein interkulturelles Fußballturnier.