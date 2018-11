Bis zu 20 Jungen, die bisher in Lesum lebten, sollen in Zukunft am Osterfeuerberger Ring in zwei Wohngruppen für jeweils bis zu zehn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut werden. Die Einrichtung musste von Bremen-Nord nach Walle verlegt werden, da auf dem ASB-Gelände an der Peenemünder Straße in Lesum eine Rettungswache entsteht.

Die jungen Geflüchteten im Alter von 14 bis 18 Jahren seien tagsüber in der Schule, von 7 bis 22 Uhr sei ein Betreuerteam vor Ort und es gebe einen Nachtdienst, beschrieb Becks, wie der Alltag in der Einrichtung aussehen werde: „Rund um die Uhr und auch am Wochenende ist immer jemand da, der auch bei Problemen ansprechbar ist.“ Beirat und Nachbarn sollen zu einem ersten Kennenlernen eingeladen werden, sobald die Räumlichkeiten bezugsfertig sind.