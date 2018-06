Altstadt. "Ink & Pixels" lautet der Titel einer Ausstellung, die am Dienstag, 6. September, um 18 Uhr in der Zentralbibliothek, Am Wall 201, eröffnet wird und dort noch bis zum 8. Oktober zu sehen ist. Während der Eröffnung sind der kenianische Comic-Zeichner Paul „Maddo“ Kelemba und der Projektleiter der Ausstellung, Gregor Straube vom Verein Kulturnetz, anwesend. Am Sonnabend, 10. September, 14 Uhr, gibt es eine Führung durch die Ausstellung mit Straube und Kelemba. "Ink & Pixels" präsentiert eine eigenständige nationale Comic-Kultur. Mit der Ausstellung soll zugleich der Austausch zwischen der deutschen und der kenianischen Comic-Szene ermöglicht werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Zentralbibliothek am Wall. Die Ausstellung wird vom Goethe-Institut Kenia ausgerichtet und wurde bereits im Vorjahr in Nairobi präsentiert.