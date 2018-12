15 bis 17.15 Uhr auf dem Gelände am Hagenweg/Ecke Fleetstraße, um eine Kompostkiste zu bauen. Kinder ab acht Jahren treffen sich alle 14 Tage dienstags, um gemeinsam Tiere und Pflanzen zu erforschen und praktische Naturschutzarbeit zu leisten. Im Herbst wollen die Mädchen und Jungen wieder die Nistkästen kontrollieren, Birnen pflücken, Winterschlafplätze für Igel schaffen und den Schmetterlingshügel pflegen. Im Winter werden sie dann die Vögel mit dem Fernglas beobachten und Vogelfutterglocken herstellen. Die Naturschutzgruppe findet in Kooperation mit dem BUND im Rahmen des Projekts „Vielfalt macht stark“ statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen beim Waller Umweltpädagogik-Projekt per E-Mail an WUPP.Bremen@yahoo.de oder unter Telefon 015 78-865 12 88.