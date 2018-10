Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kirche wirbt für Toleranz

Walle. Single-Haushalte, Regenbogen-Familien, Wohnprojekte: Die Welt hat sich verändert und stellt viele Gewissheiten in Frage – auch innerhalb der Kirche. Schon in den 1990er-Jahren hatte sich die Waller Immanuel-Gemeinde für einen gleichberechtigten Umgang mit anderen als den traditionellen Lebensformen eingesetzt. An diese Aktivitäten will sie nun mit der Reihe "Rainbow Pieces" (übersetzt: Stücke vom Regenbogen) anknüpfen, die am Mittwoch, 13. Februar, um 19 Uhr mit dem Film "Im Namen der Bibel" in der Immanuel-Gemeinde, Elisabethstraße 17/18. beginnt. Der Eintritt ist frei.