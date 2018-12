Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Konzert mit „Raoky!“

Ave

Weidedamm. Für den kommenden Sonnabend, 10. August, verspricht der Biergarten "Port Piet" am Torfhafen Sommerlaune mit exotischem Flair: Eingeladen wird zum Cocktail-Abend mit Musik des deutsch-madagassischen Trios "Raoky!". Die Band beschreibt ihren Stil als "Lebensfreude-World-Folk-Pop" und hat eine interessante Entstehungsgeschichte, an der auch Port-Piet-Koch-Luca maßgeblich beteiligt war: Bei einer Urlaubsreise lernten er und sein Musiker-Freund Marvin auf Madagaskar das Brüderpaar Dada und Dolly kennen. Persönlich und musikalisch verstand man sich auf Anhieb so gut, dass mithilfe eines "Crowd-Funding"-Projekts die Bandzusammenführung auf Bremer Boden ermöglicht wurde. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.